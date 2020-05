Limmer

„In der Krise kann man auch mal kreativ sein“, meint Jürgen Grambeck. Der Geschäftsführer des Musikclubs Béi Chéz Heinz und sein Team treten den Beweis an. Sie haben aus der Not eine Tugend gemacht – und bieten einen Getränkelieferservice an, um die flüssigen Bestände loszuwerden, die derzeit in großen Mengen noch im Lager sind. Ausgerechnet kurz bevor der Club wegen der Corona-Pandemie am 13. März schließen musste, war noch eine große Ladung Getränkekisten eingetroffen. Rund 420 hat Grambeck gezählt. „Auf denen sind wir dann sitzengeblieben.“

Herri, Afri-Cola und Schorle

Allein 170 Kisten mit Herrenhäuser Bier warten auf Abnehmer. „Die bieten wir für jeweils 19,50 Euro an, inklusive Pfand und Lieferung“, sagt Grambeck. Zum gleichen Tarif bringen er, Kollege Stefan Henningsen und andere Chéz-Heinz-Mitarbeiter weitere Biersorten nach Hause. Aber auch Alkoholfreies: Einen Kasten Afri-Cola gibt es für 16,50 Euro. „Wie viel wir für die Rhabarberschorle nehmen, muss ich noch berechnen“, erklärt Grambeck. Bestellungen können per E-Mail an dingdong24@beichezheinz.de aufgegeben werden. Und wie ist die Nachfrage? „Es muss sich noch rumsprechen, dass wir das jetzt machen.“ Grundsätzlich könne und wolle man nicht mit den Preisen im Getränkemarkt konkurrieren. „Es geht auch um die Solidarität unserer Freunde und Stammkunden.“

Anzeige

Existenz bis Ende August gesichert

Auf die kann das Heinz-Team zählen. Gleich zu Beginn des Lockdown hatte der Club dazu aufgerufen, ein Soli-Ticket für 11 Euro zu erwerben, eine besondere Form der Spende, für die nach dem Ende der Schließzeit bestimmte Veranstaltungen besucht werden können. Mehr als 10.000 Euro sind auf diese Weise zusammengekommen. „Noch immer gibt es jeden Tag zwei bis drei Bestellungen“, freut sich Grambeck. Zusammen mit staatlichen Zuschüssen und den kalkulierten Einnahmen aus dem Getränkeservice sei die Existenz des Chéz Heinz nun bis Ende August gesichert.

Weitere HAZ+ Artikel

Gebrauchtwarenkaufhaus geplant

Um auch für die Zeit danach die laufenden Kosten decken zu können, gibt es schon neue Ideen: Ab Juni soll der Kellerclub zum Gebrauchtwarenkaufhaus werden. Jeder kann Möbel, Kleidung oder andere Dinge spenden, von denen er sich trennen möchte. Die werden dann zugunsten des Chéz Heinz verkauft. Denn Grambeck rechnet nicht mit einer schnellen Lockerung für das Veranstaltungsgewerbe: „Wir werden die letzte Branche sein, die berücksichtigt wird.“

Übrigens: Auch wenn jemand sich eine eiserne Klopapierreserve zulegen will, ist das Chéz Heinz auf Bestellung behilflich. Im Lager stapelt sich eine riesige Lieferung, die für das ganze Jahr gedacht war. Die zweilagigen Jumborollen von jeweils 380 Meter Länge werden für 7,50 Euro pro Stück verkauft. Sie passen zwar nicht auf einen handelsüblichen Rollenhalter. Aber man kann ja nie wissen.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Juliane Kaune