Im Hinterhof seines jetzigen Showrooms an der Wunstorfer Straße 19 fing alles an: Vor 33 Jahren lernte Heiko Winterhalter den Beruf, 1999 eröffnete er dort seinen ersten Ausstellungsraum. Mittlerweile betreibt der 53-Jährige seit 20 Jahren die Firma „Raumausstattung HW“ mit drei Mitarbeitern an der Wunstorfer Straße 19/21.