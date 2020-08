Limmer

Rebekka Brouwer tritt zum 1. September ihren neuen Arbeitsplatz an – und der ist im wahrsten Sinn des Wortes eine ziemlich große Baustelle: Die neue Pastorin von St. Nikolai ist zugleich für das Neubaugebiet Wasserstadt zuständig. Die Hälfte ihrer Stelle wird die 38-Jährige dafür einsetzen, den Prozess rund um die Entstehung des Quartiers zu begleiten. „Ich habe keinen fertigen Plan auf dem Reißbrett – ich möchte von den Menschen vor Ort wissen, was sie bewegt, was sie sich vorstellen und was sie sich wünschen“, sagt die Pastorin.

Brouwer ist gebürtige Saarländerin, sie studierte Theologie in Heidelberg, Bonn und Oxford, die Promotion absolvierte sie in Wuppertal. Sechs Jahre war sie in Steimbke bei Nienburg als Pastorin tätig, zudem arbeitete sie an der Evangelischen Akademie Loccum. Ihre neue Stelle fand sie über eine Ausschreibung. Neben der klassischen Gemeindearbeit umfasst das Aufgabengebiet auch eine Projektarbeit für die Wasserstadt. „Das fand ich spannend“, sagt Brouwer. „Dann habe ich viel recherchiert – und bin dann einfach mal dorthin gefahren.“

Auf dem ehemaligen Continental-Gelände wachsen die Neubauten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Von Steimbke nach Limmer

Die Mischung aus dem beschaulichen, fast dörflichen Alt-Limmer und der modernen Silhouette der wachsenden Neubauten habe sie beeindruckt, sagt die Neu-Hannoveranerin. So fiel ihr die Entscheidung, ihren Wohnsitz von Steimbke nach Limmer zu verlegen, nicht schwer. Noch wohnt sie mit ihrem Mann, der ebenfalls Theologe ist, und den beiden vier- und zehnjährigen Söhnen allerdings in Ahlem, weil die künftige Dienstwohnung erst hergerichtet werden muss.

Brouwer hat schon viele Ideen, wie sie ihre Stelle künftig ausfüllen möchte. Dazu gehört auch die Aktion „Zeig mir dein Limmer“. Die Pastorin lädt alle Bürger ein, Kontakt zu ihr aufzunehmen und gemeinsam zu einem Spaziergang durch den Stadtteil zu starten: „So wird Kirche an die Hand genommen.“ Wichtig ist ihr der direkte Draht zur Bürgerinitiative Wasserstadt, die sich im Gemeindehaus von St. Nikolai trifft, und zum Netzwerk Wir in Limmer, einem Zusammenschluss aus mehreren Vereinen. Zur Bauleitung der Wasserstadt will sie Kontakt aufnehmen, und man wird die Theologin vermutlich auch bei der einen oder anderen Sitzung des Bezirksrats antreffen, wenn das Thema Wasserstadt auf der Tagesordnung steht.

Auf Menschen zugehen

Als Pastorin in St. Nikolai treffe sie auf eine gut funktionierende etablierte Gemeinde, sagt Brouwer. In der Wasserstadt hingegen existiert noch keine Gemeinde. „Aber es gibt in Limmer viele Menschen, denen ihr Stadtteil sehr am Herzen liegt.“ Die Limmeraner, die dem Neubaugebiet mit bis zu 3500 Bewohnern kritisch gegenüberstehen, will die Pastorin ebenso erreichen wie die künftigen Bewohner, die sich auf ihr neues Zuhause freuen. Für Brouwer macht genau das kirchliche Arbeit aus – auf Menschen zugehen, ihnen begegnen und ihnen gut zuhören. Dabei sei es ganz egal, ob die Adressaten mit der Institution Kirche etwas anfangen könnten oder nicht.

Der Wunsch, eine Projektstelle für die Wasserstadt einzurichten, sei in der Nikolai-Gemeinde entstanden, berichtet Brouwer. Ein vergleichbares Projekt habe es im Stadtkirchenverband bisher noch nicht gegeben. Nun blickt die Pastorin gespannt auf die kommende halbe Dekade: Ihre Stelle ist auf fünf Jahre angelegt – und in diesem Zeitraum dürfe auch die Wasserstadt schon richtig ordentlich gewachsen sein.

Rebekka Brouwer wird, am Sonntag, 30. August, mit einem Gottesdienst in ihr Amt eingeführt. Er beginnt um 15 Uhr im Freien vor der St.-Nikolai-Kirche, Sackmannstraße 27. Alle 80 Plätze auf dem Gelände sind bereits vergebe. Aber es ist noch möglich, als „Zaungast“ mit Abstand zu lauschen.

Von Juliane Kaune