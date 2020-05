Hannover

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist am Sonntagnachmittag im hannoverschen Stadtteil Linden-Mitte in Gewalt umgeschlagen. Ein 28-Jähriger erlitt dabei schwere Verletzungen durch mehrere Messerstiche. Der Täter konnte entkommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das spätere Opfer um kurz vor 17 Uhr am Schwarzen Bär mit einem bislang unbekannten Mann in Streit geraten. Die Hintergründe sind noch unklar. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Kontrahent des 28-Jährigen ein Messer gezogen und damit mehrfach auf seinen Gegenüber eingestochen haben. Der Messerstecher soll anschließend über die Falkenstraße geflüchtet sein. Eine Fahndung nach dem Mann, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, verlief erfolglos.

Der 28-Jährige konnte bislang nicht zu der Attacke vernommen werden. Er wird in einem Krankenhaus versorgt. Zeugen beschreiben den Mann mit dem Messer als eine Person zwischen 25 und 30 Jahren. Er ist zwischen 1,70 und 1,80 Metern groß und kräftig. Bei dem Angriff trug er eine Jeans und einen dunklen Pullover mit einer grünen Weste. Er hat dunkle, an den Seiten kurz rasierte Haare und einen Bart und ist vermutlich Südosteuropäer. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei unter der Nummer (05 11) 109 39 20 entgegen.

Von Tobias Morchner