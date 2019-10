Linden-Mitte

In einem ehemaligen Heizungskeller am Dunkelberggang fing vor 43 Jahren alles an. Dort zimmerte Maschinenbau-Doktorand Claus-Henning Huchthausen mit handwerklichem Geschick Betten zusammen, um sie zu verkaufen und damit seine Promotion zu finanzieren. Das klappte so gut, dass aus dem Nebenerwerb schnell ein Hauptberuf wurde. Huchthausen machte sich selbstständig, mietete neue Räume und eröffnete an der Falkenstraße 9 sein Fachgeschäft RZ-Möbel. Nun sind die Tage des Traditionsunternehmens gezählt, das sich auf den Bau von Betten, Regalen und anderem handgefertigten Mobiliar spezialisiert hat: Der 71-Jährige schließt seinen Laden zum Jahresende. „Es hat sich leider kein Nachfolger gefunden“, bedauert er.

Claus-Henning Huchthausen mit einem der letzten Exemplare seines RZ-Superbetts. Quelle: Katrin Kutter

Das RZ-Superbett war der Renner

Der Ausverkauf in dem nur 180 Quadratmeter großen Geschäft hat bereits begonnen. Die Preise hat Huchthausen deutlich reduziert, teils um bis zu 70 Prozent. Leicht fällt es ihm nicht, sich nach so langer Zeit an einem Standort und so vielen Kontakten zur Stammkundschaft zu verabschieden. „Viele meiner heutigen Kunden haben hier schon als Studenten gekauft“, berichtet er. Genau das war in der RZ-Gründungsphase Konzept: Günstige Möbel, die sich auch angehende Akademiker leisten konnten, wollte Huchthausen anbieten. Als Renner erwies sich das RZ-Superbett mit Rollkasten, gefertigt aus Spanplatten, ausgestattet mit einer Schaumstoffmatratze. Und es zeigte sich damit, dass der Name RZ – die Abkürzung für Regal-Zentrale – zu kurz griff. „Ich hatte gedacht, Studenten würden vor allem Bücherregale kaufen“, sagt Huchthausen schmunzelnd.

Hochwertiges Sortiment aus Massivholz

Der einmal gewählte Name – nicht zu verwechseln mit der seit 2011 auf dem Hanomag-Gelände angesiedelten Handelskette RS-Möbel – blieb, und die Geschäfte an der Falkenstraße liefen gut. Anfang der Neunzigerjahre schwenkte Huchthausen ins höherwertige Segment um. Für die Betten wurde Massivholz verbaut, erst Kiefer, später auch Buche oder Eiche. Die Matratzen stellten er und seine Mitarbeiter nun aus Naturlatex her. Auch Regale und Schränke aus Holz, Sofas, Sitzsäcke und Rollos gehörten inzwischen zum Warensortiment.

Zum Warenangebot bei RZ-Möbel gehören nicht nur Betten, sondern auch Sofas, Sideboards und Schränke. Quelle: Katrin Kutter

20 Mitarbeiter zu Spitzenzeiten

Der Betrieb war derart gewachsen, dass Huchthausen zunächst eine 400 Quadratmeter große Tischlerei an der Küchengartenstraße anmietete und 1994 schließlich eine 1000 Quadratmeter große Fertigungs- und Lagerhalle im Seelzer Gewerbegebiet Letterholz bauen ließ. „Zu Spitzenzeiten um die Jahrtausendwende waren hier 20 Mitarbeiter angestellt“, berichtet der Chef. Neben den Möbeln aus der eigenen Manufaktur hatte er ab 1996 als Vertragshändler auch Betten der hessischen Firma Dormiente ins Programm genommen, die sich auf eine nachhaltige Fertigung und Naturmaterialien spezialisiert hat.

Gute Geschäfte, treue Stammkunden

Nach und nach verkleinerte Huchthausen in den vergangenen Jahren seinen Betrieb. „Aus Altersgründen“, wie er sagt. Die Geschäfte seien weiterhin gut gelaufen. Die Stammkundschaft, die aus der gesamten Region Hannover kommt, sei treu. Auch die Falkenstraße habe sich als Wirtschaftsstandort gut entwickelt, findet er. Doch weil sich schon früh abzeichnete, dass seine beiden Söhne die väterliche Firma nicht übernehmen wollten, verkaufte er 2017 die Produktionsstätte in Seelze. „In der Halle“, sagt Huchthausen, „sind jetzt Oldtimer ausgestellt.“ Seine Mitarbeiter hätten alle neue Jobs gefunden.

Noch keine Pläne für den Ruhestand

Die Hoffnung, dass sich vielleicht doch noch ein Interessent meldet, der das Geschäft übernehmen will, hat der Möbelexperte noch nicht ganz aufgegeben. Es würde den Lindener sehr freuen, wenn jemand sein Lebenswerk fortführt. Was er im Ruhestand macht, ist noch offen. „Das wird sich ergeben“, meint Huchthausen. Übrigens: Seine Promotion im Maschinenbau ist bis heute nicht fertig geworden – und eine Altersgrenze für Doktoranden gibt es nicht.

