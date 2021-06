Linden

Die Rednerinnen und Redner loben sein gutes Herz und sein offenes Ohr, seine Beharrlichkeit, seine Visionen und seinen unerschütterlichen Glauben, dass doch alles gut werde. Rund 250 Menschen haben am Sonnabend auf dem Faust-Gelände Abschied von Hans-Michael Krüger, dem langjährigen Geschäftsführer des Lindner Kulturzentrums, genommen. Der 64-Jährige, von allen Hansi genannt, war Ende Mai nach einer langen schweren Krankheit gestorben. Seine Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt. Die Gedenkfeier – mit einem offiziellen Teil am Vormittag und einem lockeren Zusammenkommen am Nachmittag – bot Freunden und Weggefährten noch einmal die Gelegenheit, sich von dem Mann zu verabschieden, der 30 Jahre lang die Geschichte des Faust-Kulturzentrums geprägt hat.

„Es ist schön, dass unsere erste große Feier nach dem Corona-Lockdown ein Fest mit Hansi ist“, sagt Luna Jurado (28), seine Nachfolgerin. Es sei ein Fest mit und nicht für Hansi, darauf legt die Geschäftsführerin, die zudem Politik an der Uni Hannover studiert, Wert. Krüger war 1992 mit dem Kunstschweißerverein „KATT“ auf das Gelände der ehemaligen Bettfedernfabrik Werner & Ehlers gekommen. Seit 2014 war er Geschäftsführer. In der Leinaustraße in Linden-Nord gleich neben dem heutigen Faust-Gelände war er aufgewachsen. Eine Rednerin sagt: „Das Faust-Gelände war seine Heimat, Linden sein Zuhause.“

„Weit über Faust und Linden hinaus gewirkt“

Oberbürgermeister Belit Onay würdigt Krügers Bedeutung für die soziokulturelle Szene, die weit über Faust, Linden und Hannover hinausgereicht habe. Er habe Utopien gehabt, ein Kulturprogramm „von der Basis für die Basis“ gemacht, sei stets ein zuverlässiger Partner der Stadt und regelmäßiger Zuhörer im Kulturausschuss gewesen.

Weit über die Grenzen von Faust und Linden hinaus gewirkt: Oberbürgermeister Belit Onay hat bei der Gedenkfeier für Hansi Krüger gesprochen. Quelle: Saskia Döhner

Majabin Ahmed von der ebenfalls auf dem Faust-Gelände ansässigen „Initiative für Internationalen Kulturaustausch“ sagt, Krügers Tod sei ein großer Verlust. Er habe immer eine tiefe Ruhe ausgestrahlt: „Wenn es einen Gott oder eine Göttin gibt, dann soll er oder sie Hansi Krüger in einer anderen Welt ein langes Leben schenken, er soll 100, nicht nur 64 Jahre alt werden. Er war ein wunderbarer Mensch für diese Welt, und er wird ein wunderbarer Mensch für eine andere Welt sein.“

Gäste konnten Erinnerungsstücke mitbringen. Quelle: Saskia Döhner

In einem Raum können Gäste Erinnerungsstücke für Hansi ablegen: Blumen sind darunter, Kerzen, aber auch ein großes Foto von einem Punkkonzert mit 7000 Zuschauern unterm Abendhimmel, die sich auf der Wiese am Faust-Gelände tummelten.

Zu diesem Punkkonzert kamen 7000 Menschen auf die Faust-Wiese. Quelle: Saskia Döhner

Unter den Trauergästen ist auch Jens Wilhelm, der ehemalige Insolvenzverwalter. Fünf Jahre lang hatte das Kulturzentrum gegen seine Zahlungsunfähigkeit gekämpft. Es war am Ende aus der Insolvenz gekommen, weil die Gläubiger auf fast alle ihre Schulden verzichteten – aber auch wegen der Beharrlichkeit von Geschäftsführer Krüger. „Er ist Problemen nicht aus dem Weg gegangen, sondern hat sie angepackt und gelöst. Ich fühle mich ihm und dem Faust immer noch tief verbunden“, sagt Wilhelm.

Ein Visionär und Menschenkenner

Sabine Busmann vom Musikzentrum nennt Krüger einen wichtigen Impulsgeber. Auch Susanne Müller-Jantsch vom Pavillon lobt die langjährige enge Zusammenarbeit mit ihm, gerade bei der Bewerbung Hannovers als Kulturhauptstadt. Harro Schmidt von der Faust-Kunsthalle sagt, Krüger „konnte Leute zusammenbringen“.

Eine Frau mit blauen Haaren berichtet am Rande der Feier, dass sie auf dem Faust-Gelände erst Sozialstunden absolviert habe, irgendwann habe Hansi sie gefragt, ob sie auch für Geld dort arbeiten würde, das hat sie gemacht – zehn Jahre lang, und dabei gleich noch eine Ausbildung absolviert. Sascha Roder, der drei Jahre lang für die Sechziger-Jahre-Halle Bands gebucht hat, erinnert sich, dass Krüger in den Menschen ihr Potenzial gesehen habe. „Er war nie hektisch“, sagt der freiberufliche Techniker Holger Gramm, „trotz des ganzen Trubels auf dem Gelände.“ Milan Müller, bei Faust für die Finanzen zuständig, bezeichnet Hansi Krüger als einen „Visionär“: „Er hat viel weiter gesehen als wir.“

Von Saskia Döhner