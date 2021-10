Hannover

Schon lange sind die Anwohner der Hanomagstraße in Linden-Süd vom Durchgangsverkehr vor ihrer Haustür genervt. Täglich nutzen viele Autofahrer die Wohnstraße als ampelfreie Abkürzung ins Gewerbegebiet – mit deutlich mehr als den erlaubten 30 Stundenkilometern. So fahren etwa Kunden der auf dem Hanomag-Gelände ansässigen Baumärkte von der Marianne-Baecker-Allee zum Deisterkreisel durch. Oder sie biegen direkt vom Kreisel in die Straße ein.

„Das ist hier eine echte Rennstrecke“, sagt Annette Müller verärgert. Sie ist die Sprecherin einer Initiative, die jetzt gut 100 Unterschriften für eine Verkehrsberuhigung der Hanomagstraße gesammelt und diese an den Bezirksrat Linden-Limmer übergeben hat.

Lastwagen beschädigen geparkte Autos

„Es haben fast alle unterschrieben, die hier wohnen“, betont Müller. Damit wollen sie und ihre Nachbarn ihrer Forderung Nachdruck verleihen: „Wir wollen erreichen, dass die Hanomagstraße gesperrt wird.“ Die Straße ist für eine Wohnstraße ungewöhnlich breit, weil sie früher auf dem Hanomag-Gelände als industrielle Verbindung genutzt wurde. Zudem hat sie ein Kopfsteinpflaster. Das führe zu einer starken Lärmbelastung, sagt Müller. Immer wieder komme es zu gefährlichen Situationen oder auch Unfällen an der Einmündung in die Straße.

Zwar ist die Hanomagstraße eigentlich eine Tempo-30-Zone, und es besteht ein Durchfahrtverbot für Lastwagen zwischen Marianne-Baecker-Allee und Deisterkreisel. Doch die wenigsten hielten sich daran, kritisieren die Anwohner. Sehr häufig blieben LKW stecken und beschädigten geparkte Autos, berichtet Müller.

Die Nachbarn plädieren für eine Blockade der Straße in Höhe der Hausnummern 4 und 5, sodass eine Einfahrt in die Bredenbecker Straße möglich bleibt. So werde die Durchfahrt gestoppt, sagt Müller. Zugleich würden Müllabfuhr und andere Lieferfahrzeuge nicht behindert, weil sie – wenn auch auf Umwegen – über die Bredenbecker Straße ihre Ziele weiterhin erreichen könnten. Zusätzlich zu der Sperrung wünschen sich die Anwohner eine Umgestaltung und Begrünung der Hanomagstraße, neue Bäume und Schrägparkplätze.

Nachbarn fordern seit 2015 Verkehrsberuhigung

Bereits 2015 hatte sich die Initiative gegründet. Seinerzeit hatten sich auch SPD und CDU im Bezirksrat erstmals für eine Sperrung eingesetzt – die Anträge, die eine Blockade der Hanomagstraße direkt am Deisterkreisel anregten, lehnte die Stadt Hannover jedoch ab. Es müsse auch die Alternative geprüft werden, südlich der Bredenbecker Straße zu sperren, hieß es vor sechs Jahren aus dem Tiefbauamt. Eine Variante, die in etwa den heutigen Vorstellungen der Anwohner entspricht.

Passiert ist bis dato nichts. Dass sich die Nachbarn auf einen längeren Prozess einstellen müssten, hatte die Stadt allerdings angekündigt. „Eine abschließende Bewertung der Alternativen kann erst erfolgen, wenn die bauliche Entwicklung der Flächen im Einzugsgebiet der Hanomagstraße abgeschlossen ist“ – so steht es in einer Drucksache von 2015. „Alle Häuser, die hier in den letzten Jahren noch gebaut wurden, sind jetzt fertig“, sagt Anliegerin Müller. Auch die Sanierungen der Gewerbehallen seien abgeschlossen. Nun müsse endlich eine Verkehrsberuhigung her. „Wir haben lange genug darauf gewartet.“

Bezirksrat bereitet interfraktionellen Antrag vor

In der jüngsten Bezirksratssitzung fanden Müller und ihre Unterstützer bei den Politikern durchaus Gehör. Die Mandatsträger wollen nun einen interfraktionellen Antrag für die nächste Sitzung am 11. November vorbereiten. In welcher Form sie sich für Veränderungen in der Hanomagstraße einsetzen werden, blieb offen. Dem Vernehmen nach denken manche statt über eine Sperrung auch über andere verkehrsberuhigende Maßnahmen nach.

