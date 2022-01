Hannover

Ein Jahrzehnt hat Corinna Lorenz in ihrem Laden an der Egestorffstraße eine ganz besondere Ware angeboten: Buchstaben. Damit ist Schluss – die Grafikdesignerin hat ihr Geschäft QWERTZ (benannt nach der Letternfolge einer Tastatur) jüngst geschlossen. Doch das Ende ist zugleich ein Neuanfang. Lorenz hat in der Corona-Zeit einen Onlineshop gleichen Namens aufgebaut, in dem sie ihre außergewöhnlichen Deko-Stücke erfolgreich verkauft. Wer die Unikate aus der Welt der Leucht- und Reklamebuchstaben lieber „analog“ begutachten möchte, hat auch dazu weiterhin Gelegenheit: Im Kaufhaus Linden (Kali) an der Posthornstraße hält die Buchstabenexpertin eine Auswahl aus ihren Beständen bereit.

Die Idee mit dem Internetangebot hatte Lorenz schon länger, im Lockdown setzte sie diese um. Während der Pandemie habe sich das Einkaufsverhalten der Leute verändert, sagt Lorenz. Immer weniger seien in ihr Geschäft gekommen. Die Nachfrage nach den Buchstaben aber blieb ungebrochen.

Dass sich die ausrangierten Vertreter des Alphabets, die früher als Schriftzüge an Hauswänden oder über Läden angebracht waren, so gut verkaufen lassen, hatte Lorenz nicht vermutet, als sie vor zehn Jahren an der Egestorffstraße startete. Los ging es direkt neben dem Café K., dann zog sie in die deutlich größeren Räume im Erdgeschoss der Hausnummer 6 um. „Eigentlich wollte ich das nur ein Jahr machen“, erinnert sich die 45-Jährige, die schon immer ein Faible für Buchstaben hatte und nicht zuletzt darum wohl Grafikdesign studiert hat.

In den Räumen an der Egestorffstraße 6, in denen bisher der Buchstabenladen QWERTZ zu finden war, eröffnet nun ein Tattoo-Studio. Quelle: Christian Behrens

Offenbar hatte sie mit ihrem in Hannover einmaligen Angebot buchstäblich ins Schwarze getroffen. Die Kundinnen und Kunden kamen und kauften. All jene, die ein originelles Geburtstagsgeschenk oder einen besonderen Hingucker für die eigenen vier Wände suchten, wurden bei ihr fündig. Auch als Mietobjekt für Veranstaltungen oder für Fotoshootings haben sich die Lettern bewährt. Besonders beliebt seien die Anfangsbuchstaben von Vornamen, sagt Lorenz. Gefragt ist vor allem das J – „leider gibt es ausgerechnet davon nur ganz wenige“. Darum erinnert sie sich noch so gut an den Juwelier in Berlin-Spandau, bei dem sie auf der Jagd nach einem J gleich mehrfach fündig wurde.

Das zweite Leben der Buchstaben

Denn die Buchstaben, die sie verkauft, lässt sie nicht neu anfertigen – sie macht sich auf die Suche nach ausgedienten Exemplaren. Ihr Lager ist eine Sammelstelle für Schriftzüge, die sonst auf dem Müll gelandet wären. Meist stammen sie aus Geschäftsinsolvenzen oder Ladenschließungen. Immer bekommen sie bei Lorenz eine zweite Chance. Sie bereitet die Buchstaben, die oft jahrelang der Witterung ausgesetzt waren, liebevoll auf und macht sie fit für einen neuen Lebensabschnitt, den diese in der Regel in Innenräumen verbringen.

Längst hat Lorenz ein überregionales Händlernetzwerk aufgebaut. Sie bekommt Angebote aus ganz Deutschland. „Ich bin schon bis nach München gefahren, um die Leuchtreklame von einem Fitnessstudio abzuschrauben“, berichtet sie. Ein älterer Herr hatte den Schriftzug seines früheren Betriebs lange in der Garage aufgehoben, bis seine Enkelin ihn überzeugte, dass die Letternkollektion bei Lorenz in besseren Händen wäre. Jeder Buchstabe hat eine eigene Geschichte. Auch die Kundschaft kommt nicht nur aus Hannover, bis in die Schweiz hat Lorenz ihre Buchstaben schon verschickt.

Gleichwohl ist das Geschäft nur ein Nebenverdienst. Nach wie vor lebt die Lindenerin im Wesentlichen von ihrer Tätigkeit als Grafikdesignerin. Aber ihre Leidenschaft für Leuchtbuchstaben hält an.

