Wo sonst Konzerte und Party stattfinden, herrscht derzeit Leere: Deswegen haben die Betreiber des Kulturzentrums Faust in Linden ihre 60-er-Jahre-Halle nun in großes TV-Studio umgewandelt. Dort wird jetzt „Faust-TV“ gedreht – jeden Freitag, drei Stunden lang. Am 17. April sind Poetra-Slammerin Ninia LaGrande, Faust-Kunst-Kurator Harro Schmidt, „Stadtkind“-Herausgeber Lars Kompa, die Band High Fidelity und DJane Luise mit dabei.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass Kultur zu den menschlichen Grundbedürfnissen gehört und lebensnotwendig ist“, teilte Jörg Smotlacha, Pressesprecher des Kulturzentrums, mit. Mit dem dreistündigen Format wollen die Veranstalter dazu einen Beitrag leisten. Am Karfreitag ist „Faust TV“ erstmalig live auf Youtube ausgestrahlt worden. In der ersten Sendung waren Auftritte von Hip-Hop-Künstler Yunus, DJ Selendi und DJ Haywan vom House und Techno-Kollektiv Oeuvre mit einem DJ-Live-Set zu Gast sowie der Autor Kersten Flenter per Video, Dimitrij Czepurnyi von der Redaktion Welt in Hannover, die Performance-Künstlerin Ilka Theurich und Juana Steberl von der Flüchtlingsberatung bei Kargah e.V. geplant.

Musikalisch und solidarisch

Das Publikum erwarten in dem neuen Format nicht nur musikalische Beiträge sondern auch die Thematisierung politischer und sozialer Probleme – und die Beratung über konkrete Hilfsangebote.

Mehr Informationen gibt es laut Veranstalter ab Freitag auf der Webseite des Kulturzentrums.

Von Nadine Wolter