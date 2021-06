Hannover

Das Franchise-Unternehmen Duke Burger hat an der Limmerstraße 24 eine neue Filiale eröffnet. Die Dependance an der Flaniermeile hat montags bis sonntags von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Wie bei den anderen fünf Duke-Burger-Niederlassungen in Hannover ist auch in dem neuen Laden sowohl die Innen- wie die Außengastronomie geöffnet.

Im Frühsommer vergangenen Jahres hatte der Vorgänger am Standort, das Sushi- und Viet-Cuisine-Restaurant Mr. Thang, die Räume an der Limmerstraße 24 verlassen und war an die Leinaustraße 1 gezogen.

Von Lisa Eimermacher