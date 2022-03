Hannover

Ein Mann hat sich am Montag gegenüber einer 86-Jährigen als Versicherungsvertreter ausgegeben, sich so Zutritt zu ihrer Wohnung in Linden-Nord verschafft und dann die Geldbörse der Frau gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, um den flüchtigen Täter zu finden.

Der Mann soll gegen 15 Uhr an der Wohnungstür der 86-Jährigen an der Ottenstraße geklingelt haben. Er gab an Versicherungsvertreter zu sein. „Nachdem die Seniorin die Wohnungstür geöffnet hatte, drängte der Täter sie zurück in ihre Wohnung“, sagt Janique Bohrmann von der Polizei Hannover.

Portemonnaie gestohlen

Er erbeutete das Portemonnaie der Frau und entkam unerkannt. Im Anschluss informierte die Seniorin die Polizei. Die Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief bislang erfolglos.

Der Mann war etwa 1,70 groß, hatte eine schlanke, sportliche Figur, dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon 0511/109 52 22 zu melden

Von Manuel Behrens