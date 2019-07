Hannover

Tatkräftiger Einsatz gegen einen Falschparker: Am Lindener Marktplatz sind am Donnerstagabend mehrere Fahrgäste aus einer Stadtbahn gestiegen und haben gemeinsam mit dem Stadtbahnfahrer einen Kleinwagen aus dem Weg gehievt, der im Gleisbereich stand und so die Bahn blockierte. Gegen 20.05 Uhr hatte die Üstra mitgeteilt, dass es wegen des Falschparkers auf der Strecke der Linie 9 in Richtung Empelde zu Verspätungen komme. Nur vier Minuten später konnte das Unternehmen Entwarnung geben: Dank der Hilfe der Fahrgäste sei die Strecke wieder frei, gab die Üstra um 20.09 Uhr bekannt.

Falsch geparkte Autos auf den Gleisen sind kein Einzelfall

„Auf der Falkenstraße kommt es immer wieder vor, dass falsch geparkte Autos die Bahnstrecke blockieren“, berichtete Üstra-Sprecher Udo Iwannek auf HAZ-Anfrage. Zwar sei es anhand des Straßenbelags und verschiedener Bodenplatten deutlich zu erkennen, wo geparkt werden könne, ohne den Schienenverkehr zu behindern. „Das ist aber leider vielen Autofahrern egal“, sagte Iwannek.

Der Üstra-Sprecher bedankte sich bei den Fahrgästen mit das spontane Anpacken. „Wenn es kein schweres Geländefahrzeug ist, kann man mit einigen kräftigen Personen ein Auto gemeinsam Stück für Stück von der Stelle hieven“, sagte Iwannek. Wenn wegen eines uneinsichtigen Autofahrers rund 150 Menschen in einer Stadtbahn warten müssten, könne die Fahrt mit so einer Aktion schnell und unbürokratisch fortgesetzt werden. Andernfalls bleibe dem Fahrer nur übrig, Polizei und Feuerwehr zu alarmieren. „Bis dann der Halter ermittelt oder das Fahrzeug abgeschleppt worden ist, kann aber sehr viele Zeit vergehen“, sagte Iwannek.

Von Ingo Rodriguez