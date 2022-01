Hannover

Moderne Kunst? Oder illegale Graffiti? Keines von beidem. Die farbigen Ornamente, die Annette Richter an die Wand der Volksbank an der Minister-Stüve-Straße im hannoverschen Stadtteil Linden-Mitte gesprüht hat, sind Markierungen im Dienst der Wissenschaft. Für die Paläontologin des Landesmuseums haben die Fassadenplatten des Geldinstituts einen außergewöhnlichen Wert: Sie sind aus Naturstein, der für Fossilienforscher von großem Interesse ist.

Etwa 240 Millionen Jahre alt ist der Muschelkalk, der dort verbaut wurde. Gleichwohl stehen die spezifischen Baumaterialien nicht unter einem besonderen Schutz. Das 1956 errichtete bisherige Volksbank-Gebäude wird demnächst abgerissen, weil es einem Wohnhaus weichen soll. Doch Richter hatte mit den Bauherren frühzeitig ausgehandelt, dass sie zumindest einige der Platten für das Museum sichern kann, bevor die Bagger anrollen.

Paläontologin Annette Richter greift zur Spraydose

Zusammen mit ihrem Praktikanten Luis Mertens schritt die resolute Wissenschaftlerin, die die Naturkundeabteilung des Landesmuseums leitet, zur Tat. Mit oranger Farbe aus der Spraydose kennzeichnete sie drei besonders schöne und aussagekräftige Exemplare. Der für das Neubauprojekt zuständige Bauleiter wird diese nun vorsichtig aus der Fassade heraustrennen. Danach werden die bis zu 170 Kilogramm schweren Steinplatten zum Fundus des Landesmuseums an der Fössestraße transportiert.

Bei dem Gestein handele es sich um Muschelkalk, der höchstwahrscheinlich aus dem Elm stamme, erklärt Richter, die neben ihrer Tätigkeit im Museum ebenso kenntnisreich wie leidenschaftlich bürgernahe Führungen zu geologisch interessanten Stätten in Hannover anbietet. In den Fassadenplatten seien Fossilien wie Seelilien und Armfüßer zu finden – das sind Meerestiere, die zu Zeiten der Saurier lebten.

Annette Richter vom Landesmuseum sichert Fassadenplatten am alten Volksbank-Gebäude in Linden-Mitte. Die Platten bestehen aus Fossilienkalk, der für das Museum interessant ist. Quelle: Christian Behrens

Fossiler Muschelkalk sei in den vergangenen 150 Jahren in ganz Deutschland als schmückendes Baumaterial eingesetzt worden, sagt die Paläontologin. Seit der Steinbruch im Elm vor etwa 25 Jahren stillgelegt wurde, gebe es in Niedersachsen aber keinen Ort mehr, wo dieser Kalk noch abgebaut werde. Heute kommt Muschelkalk vor allem aus Baden-Württemberg. Richters Ziel ist es, Teile der Versteinerungen aus der Volksbank-Fassade künftig auch in Ausstellungen zu präsentieren.

Volksbank ist an die Falkenstraße umgezogen

Im November hatte die Volksbank ihren Standort an der Minister-Stüve-Straße aufgegeben und an die Falkenstraße verlegt: In der ersten Etage des neuen Autohauses von Gessner & Jacobi gibt es nun eine Beratungsetage für Firmen- und Privatkunden des Geldinstituts. Die bestehende Volksbank-Filiale an der Falkenstraße 12 direkt daneben wurde erweitert; neben SB-Terminals wird dort auch wieder ein persönlicher Service angeboten.

Von Juliane Kaune