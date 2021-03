Hannover

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hannovers Stadtteil Linden-Süd hat am Mittwochnachmittag einen größeren Schaden angerichtet. Der Brand war gegen 13.40 Uhr auf mehreren Balkonen eines Gebäudes am Franzweg ausgebrochen. Die Ursache dafür ist bislang unklar. Alle Bewohner des Hauses hatten sich schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie gerettet. Verletzte gab es nicht.

Da die Einsatzkräfte zunächst nicht sicher sein konnten, dass die Flammen von den beiden übereinanderliegenden Balkonen nicht in die Wohnungen schlagen würden, erhöhten sie die Alarmstufe. Ein zweiter Löschzug rückte in den Franzweg aus.

Helfer decken Dach ab

Die Einsatzkräfte bekamen die Balkonbrände schnell unter Kontrolle. Allerdings mussten die Helfer ein Teil des Dachs abdecken, um ausschließen zu können, dass sich dort keine Glutnester gebildet hatten. Dazu bat die Feuerwehr die Höhenretter um Unterstützung. Gegen 15.30 Uhr war der Einsatz für die Helfer beendet. Die Polizei wird in den kommenden Tagen die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Von Tobias Morchner