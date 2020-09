Hannover

Die Polizei sucht eine etwa 1,65 Meter große Frau, die am Sonntag einen Mann in Hannover überfallen hat. Nach Angaben der Ermittler hatte die Frau einen 85-Jährigen zu Boden gerissen und das Portemonnaie gestohlen. Nur eine Stunde zuvor soll die Unbekannte an derselben Stelle einen anderen Mann angesprochen haben.

Der Überfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf dem Gehweg zwischen dem Fachhochschulparkplatz und der Stadionbrücke an der Ritter-Brüning-Straße. Die Frau hatte sich von hinten angeschlichen. Als der Mann am Boden lag, griff die Räuberin nach einer Tüte, in der sich die Brieftasche befand. Mit der Beute floh die Frau in Richtung Fischerhof. Eine Passantin kümmerte sich um den leicht verletzten Senior.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Und: Nur eine Stunde zuvor soll sie einen anderen Mann angesprochen haben. „Da sie stark nuschelte, war unklar, was sie sagte“, berichtet Polizeisprecherin Antje Heilmann. Einen Überfall habe es aber nicht gegeben. Die ungepflegt wirkende Gesuchte ist etwa 20 bis 24 Jahre alt und hatte ihre dunkelblonden Haare zu einem Zopf gebunden. Sie trug ein grau-blaues Oberteil und eine hellblaue Jeans. Hinweise werden unter Telefon (0511) 109 30 17 erbeten.

Von Peer Hellerling