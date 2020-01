Hannover

Es ist am Morgen zwischen 6 und 7 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Bernhard-Caspar-Straße in Linden-Mitte: Am Dienstag, 19. Dezember, belästigen vier Männer eine junge Frau. Ein 48- Jähriger wird darauf aufmerksam und mischt sich ein, weil er der jungen Frau beistehen will. Daraufhin lassen die Männer von der Frau ab und wenden sich dem Mann zu, der eigentlich schlichten wollte. Einer der Männer schlägt dem Mann mit einem Gegenstand gegen den Kopf, sodass der Streitschlichter zu Boden geht. Anschließend treten die Männer auf das am Boden liegende Opfer ein. Sie nehmen ihm auch die Geldbörse ab, und erst als eine Stadtbahn in die Station einfährt, lassen sie von dem Mann ab und verschwinden aus dem Haltestellenbereich.

Polzei sucht Zeugen des Angriffs

Die Polizei fahndet jetzt nach den vier Männern und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten um Mithilfe. Dass das erst jetzt geschieht, rund drei Wochen nach dem Angriff, liegt daran, dass der 48-Jährige bei dem Angriff so schwere Verletzungen davontrug. Eine frühere Befragung der Polizei war deshalb nicht möglich.

Überfall erfolgte an der Haltestelle Bernhard-Caspar-Straße .

Die Angreifer von der Haltestelle Bernhard-Caspar-Straße sollen den Angaben zufolge zwischen 20 und 25 Jahren alt sein und ein südländisches Aussehen haben. Sie entfernten sich nach dem Vorfall in unbekannter Richtung. Auch die zunächst von den vier Männern belästigte Frau hat offenbar nach dem Vorfall den Tatort verlassen. Hinweise zu den vier Schlägern nimmt die Polizei unter der Nummer (0511) 1 09 39 20 entgegen.

Von Tobias Morchner