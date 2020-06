Linden-Mitte

Gute Nachricht für Familien: Die Krippe Junges Gemüse hat ein neues Zuhause gefunden. Die Einrichtung, die derzeit noch neben dem Seniorenheim Godehardistift in der Posthornstraße untergebracht ist, wird im Herbst in neu gestaltete Räume der Wohnungsgenossenschaft Ostland auf dem Gelände des Gilde-Carrés ziehen. Auch dort werden sich wieder Kinder und ältere Menschen begegnen können: In dem Gebäude, das an der Gartenallee liegt, werden die Mädchen und Jungen künftig in Nachbarschaft zu den Senioren des Betreuten Wohnens spielen und lernen.

Senioren in der Nachbarschaft

„Sowohl bei unseren Bewohnern als auch bei der Krippe kommt das Konzept gut an – und wir sind überzeugt, dass sie sich sehr gut ergänzen und voneinander profitieren werden“, sagt Ostland-Vorstand Andreas Wahl. Dies sei ein wichtiger Baustein, um den Kontakt zwischen Jung und Alt im Quartier zu fördern. Natürlich müssten dabei bis auf Weiteres die aktuellen Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie berücksichtigt werden, betont Wahl.

Anzeige

Langfristige Perspektive

„Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit der Ostland“, erklärt Henrike Brodersen, ehrenamtliches Vorstandsmitglied des Trägervereins der Krippe. Die Kinder und das Team des Jungen Gemüses müssen ihr angestammtes Domizil verlassen, weil das Godehardistift an dem Standort Posthornstraße nur noch für einen begrenzten Zeitraum bleiben kann. Geplant ist ein Neubau für das Seniorenheim auf dem Parkplatz an der Ricklinger Straße/Ecke Deisterstraße. „Mit dem Umzug zur Ostland haben wir nun wieder eine langfristige Perspektive für unsere Einrichtung“, freut sich Brodersen.

Weitere HAZ+ Artikel

Fünf neue Betreuungsplätze

Das Junge Gemüse ist bereits die vierte Kinderbetreuungseinrichtung im Bestand der Ostland. Die Inneneinrichtung der neuen Räumlichkeiten an der Gartenallee wollen die Genossenschaft und die Krippe gemeinsam planen. Und: Der Umzug sichert nicht nur die aktuell zehn Betreuungsplätze – das Junge Gemüse wird sich vergrößern und künftig 15 Kinder betreuen. Auch das pädagogische Team soll entsprechend erweitert werden. Die erforderlichen Umbauarbeiten in den Räumen werden maßgeblich von der Ostland übernommen. Für die weitere Ausstattung der Krippe sucht der Trägerverein noch finanzielle Unterstützung, Interessierte erfahren mehr unter jungesgemüse-ev.de.

Lesen Sie auch

Von Juliane Kaune