Linden-Mitte

Die Stadt steckt im nächsten Jahr knapp 1,5 Millionen Euro in die Helene-Lange-Schule, damit das Gymnasium in Linden-Mitte wieder genug Platz für 13 Jahrgänge bieten kann. Durch die Rückkehr zu G 9 müssen die meisten Gymnasien in Hannover erweitert werden. In der Helene-Lange-Schule wird in den ehemaligen Werk...