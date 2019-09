Linden-Mitte

Auf dem Schulhof der Helene-Lange-Schule steht ein beeindruckender Lkw. Um ihn herum haben sich zahlreiche Schüler versammelt, sie klettern hinein oder blicken staunend auf den Koloss vor ihnen. Im Wagen sitzt Franz Wiehe von der Deutschen Verkehrswacht. Er bittet ein Kind nach dem anderen, über die Stufen ins Fahrerhaus des Wagens zu klettern. Geduldig zeigt Wiehe ihnen dort, was es mit dem sogenannten toten Winkel eines Lkw auf sich hat. „Siehst du das rote Dreieck neben dem Wagen?“, fragt er eine Schülerin. Sie verneint. „Das heißt, dass der Fahrer dich da nicht sehen kann“, erklärt Wiehe.

Förderverein gibt den Anstoß zum Projekt

Quelle: Nele Schröder

Ein Lastwagen als Lernobjekt

Bültes Idee, Projekttage zum Thema toter Winkel zu organisieren, traf auf offene Ohren. Durch seine beruflichen Kontakte in die Industrie fand er Möglichkeiten, einen Lkw als Demonstrationsobjekt zur Verfügung zu stellen. Auch die Deutsche Verkehrswacht sagte ihre Unterstützung zu. Einer der beiden Mitarbeiter, Uli Drewitz, erläutert den Schülern vorerst die theoretischen Grundlagen. Dabei ist ihm eines besonders wichtig: „Vor einem Lkw mit laufendem Motor habt ihr nichts zu suchen“, sagt er zu den Schülern. „Der Fahrer kann euch von seiner Kabine aus nicht sehen. Ihr wartet, bis der weggefahren ist. Okay?“ Die Kinder lauschen aufmerksam und nicken. Anschließend zeigt ihnen Franz Wiehe, wo sich die toten Winkel eines Lastwagens befinden. Zum Abschluss bekommen die Kinder eine Urkunde und einen Erinnerungsaufkleber fürs Fahrrad. Darauf steht: „Achtung: Toter Winkel!“

Das praxisnahe Konzept kommt nicht nur bei den Kindern gut an – auch Schulleiterin Nicole Viñals-Stein ist begeistert. „Das Projekt ist sehr gelungen“, meint sie. Denn Verkehrssicherheit sei ein Thema, das die Helene-Lange-Schule besonders betreffe. „2007 verunglückte einer unserer Schüler bei einem Verkehrsunfall. „Wir möchten natürlich nicht, dass irgendeinem weiteren Kind ein solch schlimmer Unfall passiert.“

Wunsch nach Projekt für alle Schulen

Das Projekt zum toten Winkel soll auch in den nächsten Jahren jeweils zu Schuljahresbeginn weitergeführt werden. Bültes und Viñals-Steins Wünsche für die Zukunft gehen dabei über die Helene-Lange-Schule hinaus. „Es wäre schön, wenn es in Zukunft möglich ist, das Projekt mit anderen Schulen in Hannover durchzuführen“, sagt Jens Bülte. Denn Verkehrssicherheit sei einfach beigebracht – und dennoch überlebenswichtig, da sind sich alle Akteure einig. „Wenn wir durch diese Arbeit auch nur einen Unfall verhindern können“, sagt Drewitz, „dann haben wir gewonnen.“

Von Nele Schröder