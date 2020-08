Nur ganz kurz standen die Räume der Weinbar Weberey am Lichtenbergplatz in Hannover-Linden-Mitte leer. Nun hat George Feiter sie übernommen, den die Lindener bereits seit 16 Jahren aus dem Weinhaus Feiter an der Stephanusstraße kennen. 150 Weine will der Sommelier am neuen Standort anbieten, auch Speisen und Snacks werden serviert.