Das Limmerstraßenfest ist zurück – das ist erstmal eine gute Nachricht. Und es hat ein ganz neues Konzept – das hört sich auch gut an. Allerdings muss sich dieses erstmal bewähren.

Bis vor zwei Jahren waren es die Lindener gewohnt, dass das Limmerstraßenfest eine große Party war – mit viel Musik, reichlich Getränken und dem Schützenfest nebenan. Allerdings fand diese Art des Festes immer weniger Akzeptanz bei den Kaufleuten in der Limmerstraße. Viele waren nicht bereit, sich finanziell an der Organisation zu beteiligen. In diesem Jahr soll alles anders sein: Weniger Party, mehr bunter Stadtteilbummel. So sollen sich die Händler mit ihren Angeboten besser präsentieren können.

Zum neuen Konzept gehört auch, das Fest zeitlich vom Schützenfest zu abzukoppeln – was bei der Präsentation im Mai die Schützen völlig unvorbereitet traf. Nun gibt es also in Linden zwei Feste, die für die Anwohner eigentlich zusammengehören, aber an verschiedenen Terminen gefeiert werden: Das Scillablütenfest des Vereins Quartier und das Blaue Wunder der Lindener Kaufleute – sowie das Schützenfest und das Limmerstraßenfest der Händler.

In Linden scheint man nicht in der Lage zu sein, die Interessen von Geschäftsleuten und Traditionalisten unter einen Hut zu bringen.

Von Rüdiger Meise