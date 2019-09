Linden-Nord/Murmansk

Angefangen hatte das Abenteuer mit einem Schreibwettbewerb. Eine bekannte friesische Brauerei hatte als Gewinn eine Reise zum Nordpol ausgelobt. Wer den besten Bewerbungstext abliefert, darf Eisbrecher fahren. André Kramer, Journalist und Abenteurer aus Linden-Nord, stach mit seinem Text rund 1200 Mitbewerber aus – und bald darauf in See. Im Juli startete sein Flugzeug Richtung Murmansk, wo der mächtigste Eisbrecher der Welt, die „50 Let Pobedy“, bereits auf ihn wartete. Inzwischen ist er zurück in Linden – hier einige Auszüge aus seinem persönlichen Logbuch:

Tag 1: Murmansk

Murmansk riecht nach Kohle. Im Hafen rosten die Kriegsschiffe und Atom-U-Boote einer anderen Zeit vor sich hin. Nach einer schlaflosen Nacht ohne Dunkelheit schiffe ich mich auf dem Eisbrecher „50 Let Pobedy“ – zu Deutsch „50 Jahre Sieg“ (gegen Hitler-Deutschland) ein. An Bord herrscht bei den moderaten Temperaturen von Murmansk ohne kühlenden Fahrtwind: Hitze. Alle Lüftungsschächte stehen weit offen.

Tag 2: Der Eisbrecher

Kapitän Dimitri Lobusow kommandiert das Schiff. Seine Mission: die Häfen und Seewege der Nordostpassage nördlich Sibiriens zwischen Murmansk und der Beringstraße eisfrei halten. Zwei Atomreaktoren treiben die Turbinen des mächtigsten Eisbrechers der Welt auf 3000 Umdrehungen, um Strom zu erzeugen. Dieser treibt drei Elektromotoren mit je 25 000 PS an. Sie schieben den 160 Meter langen Koloss durch bis zu drei Meter dickes Eis.

Tag 3: Die Barentssee

Endlich: Zwei Schlepper ziehen das Biest vom Kai in den Kola-Fjord, von dem es seine Passagiere in die Barentssee bringt. Buckelwale begleiten die Reise. Nebelbänke rauben jedoch immer wieder die Sicht. Fast zwei Tage geht es voran, bis am späten Nachmittag Land in Sicht ist. Die schwarzen Hügel des Archipels Franz-Josef-Land erheben sich an Steuerbord.

Tag 4: Die Packeisgrenze

Eisschollen treiben auf der schwarzen See. Es wird merklich kälter. An Deck tragen wir nun knallrote Expeditionsparkas. In der Nacht durchbricht das Schiff die Packeisgrenze.

Tag 5: Eisbär in Sicht

Das Schiff schiebt sich nun durch festes Packeis, das nur gelegentlich vom Ozean durchbrochen wird. Ein einzelner Eisbär durchstreift die Wildnis auf der Suche nach Beute und nähert sich neugierig dem Schiff. Die Kälte kriecht die Hosenbeine hoch. In den Kabinen ist es nicht mehr heiß, sondern angenehm warm. Der Eisbrecher ist in seinem Element angekommen.

Tag 6: Reaktoren fahren hoch

Das Eis ist mittlerweile bis zu zwei Meter dick. Kapitän Lobusow lässt die Reaktoren hochfahren, damit die Kraft reicht, den Rumpf auf das mächtige Eis zu schieben, um es zu brechen. Mittlerweile folgen keine Vögel mehr dem Schiff. Die Wüste wird unwirtlich.

Tag 7: Der Nordpol

Am Morgen um 1:20 Uhr ist es so weit: Das Schiff erreicht den 90. Breitengrad Nord, den geografischen Nordpol. So viele versuchten vergeblich, diesen magischen Ort zu erreichen. Erst dem Briten Walter Herbert gelang es 1969 nachgewiesenermaßen, den Nordpol mit Hundeschlitten zu erreichen. Alle vorherigen Expeditionen scheiterten. Amundsen erreichte den Pol lediglich mit dem Flugzeug.

Alles versammelt sich am Bug des Schiffs und lässt die Sektkorken knallen. „Happy North Pole!“ tönt es von Passagieren und Crewmitgliedern aller Nationalitäten.

Tag 8: Rückweg

Mit einem gewaltigen Kraftakt setzt sich das Schiff wieder in Bewegung Richtung Süden und pflügt beschwerlich durch bis zu drei Meter dicke Eisschollen. Immer wieder muss es zurücksetzen und einen weiteren Anlauf wagen, bevor die Schollen unter seinem Rumpf zerbersten.

Tag 10: Im Helikopter

Frühmorgens um 6 Uhr trägt uns der Helikopter über die gewaltigen Gletscher, die 85 Prozent der Landmasse von Franz-Josef-Land bedecken. Allein die Gletscherkante ragt 30 Meter aus dem Wasser, zehn Meter höher als die Brücke des Eisbrechers.

Tag 11: Ground Zero im Eismeer

Ein Sturm zieht auf und zwingt die „50 Let Pobedy“ zu einem Umweg, der nahe an der Inselgruppe Nowaja Semlja vorbeiführt. Auf der Insel zündete die Sowjetführung am 30. Oktober 1961 die Zar-Bombe, eine Wasserstoffbombe mit einer Sprengkraft, die alles je Dagewesene weit in den Schatten stellte. An Ground Zero bildet das Gestein eine spiegelglatte Fläche, nachdem es geschmolzen war und wieder erkaltete, wie ein See aus Gestein.

Tag 13: Zurück in Murmansk

Nachts legt das Schiff am Kai in Murmansk an – und wird mit einer Hymne begrüßt. Glücklich und erschöpft gehen die Teilnehmer der Expedition von Bord. Auf Wiedersehen, „50 Let Pobedy“, du fantastisches Biest. Zeit, nach Hause zu gehen.

Von André Kramer