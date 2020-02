Hannover

Ein maskierter und bewaffneter Mann hat am Sonntagmorgen im hannoverschen Stadtteil Linden-Nord einen Kiosk überfallen. Anschließend konnte er mit seiner Beute entkommen. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Verbrechen.

Der Räuber hatte den Kiosk an der Limmerstraße gegen 5 Uhr betreten. In dem Geschäft bedrohte er einen 45-jährigen Angestellten mit einem Messer und verlangte nach Bargeld. Der Kiosk-Mitarbeiter überreichte dem Maskierten das Bargeld aus der Kasse. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Leinaustraße.

Der 45-Jährige verständigte sofort die Polizei. Die anschließende Fahndung nach dem Räuber verlief allerdings erfolglos. Deshalb suchen die Beamten dringend Zeugen. Der Täter ist etwa 20 Jahre alt und vermutlich Südländer. Er ist 1,80 Meter groß und trug bei dem Raub eine dunkle Jogginghose, einen Kapuzenpulli und hatte sein Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner