Hannover

Die Wände sehen wild aus. Großflächig mit Graffiti besprüht, darunter Schriftzüge wie „Punks forever“ oder das berühmte eingekreiste Anarchie-A. Dazwischen bestimmen freigelegte Backsteinmauern die Optik. Doch was nach Unordnung aussieht, hat Konzept. In den Räumen der ehemaligen Lindener Apotheke am südlichen Kopf der Limmerstraße eröffnet am Freitag, 8. Oktober, das Lokal „Pizza Punks“. Die Macher haben sich kreativ gezeigt. Auffallen soll der neue Laden, mit viel Farbe an den Wänden und einem Ambiente, das Punk-Reminiszenzen als Marketingidee einsetzt.

„Wir wollen etwas gegen den Strom anbieten“, sagt Abdullah Besler, der sich „Pizza Punks“ mit seinem Bruder Atilla ausgedacht hat. Ihr gastronomisches Standbein war bisher die „Duke“-Burgerkette. „Pizza Punks“ sei ein eigenständiges Unternehmen, betont der 46-Jährige. Mit der Trendgastronomie, die unter gleichem Namen mit fast identischem Logo in Großbritannien seit 2016 ihre Pizzen anbietet, habe man nichts zu tun, erklärt er. „Wir hatten die Idee schon lange, rechtlich ist das alles geklärt.“

Aus Apotheke wird Pizzeria

Schon vor dem Lockdown im März 2020 hätten sie sich die Räume gesichert, die 145 Jahre ein Apothekenstandort waren. „200 Tonnen Schutt haben wir rausgefahren“, berichtet Besler. Richtig los mit dem Umbau ging es im April dieses Jahres. Die alten Böden und Wände wurden freigelegt, um ein bewusst unfertiges Ambiente zu erzeugen. 60 Sitzplätze mit (fabrikneuen) Vintagemöbel kamen dazu, eine Cocktail- und Getränkebar sowie ein großer Ofen.

Darin werden die Pizzen nach neapolitanischem Rezept bei 490 Grad gebacken, zuvor hat der Sauerteig 72 Stunden geruht. Dies und die extrem hohen Temperaturen machten die Besonderheit aus, erklärt Besler. „In nur 60 Sekunden sind die Pizzen fertig – und bestens bekömmlich.“ Die Tomaten für die Soße kämen aus dem italienischen San Marzano, das Mehl für den Teig werde aus Kalabrien geliefert. Das ist auch die Heimat der vier Pizzabäcker, die nach Linden umgezogen sind. Die Sorten seien „klassisch bis crazy“, sagt Besler und nennt als Beispiele „Chicken-Teriyaki“, „Japanese“ mit Sushi-Thunfisch oder „Wilder Spargel“. Insgesamt sind 17 Varianten im Angebot, außerdem gibt es vier Pastagerichte und Tiramisu zum Dessert.

Zur Galerie Graffiti an den Wänden und 50 Prozent Rabatt für Altpunks: An der Limmerstraße gibt es jetzt „Pizza Punks“.

Weitere sechs Festangestellte kommen laut Besler aus der Lindener und Nordstädter Gastroszene. Einer von ihnen ist Nima Amiri, der die Betriebsleitung bei „Pizza Punks“ übernommen hat und auch für die Graffiti an den Wänden mitverantwortlich ist. „Das habe ich zusammen mit sieben Künstler gemacht“, erklärt der 38-Jährige, der ein eigenes Atelier hat. Die Umrandung der Terrasse mit 200 Plätzen im Innenhof ist dank Amiri und seinem Team ebenfalls äußerst farbenfroh.

Das Lokal ist indessen nicht die einzige Neueröffnung in Sachen Pizza an der Limmerstraße: Mitte September ist im Haus Nummer 20 die dritte Filiale von „Francesca & Fratelli“ an den Start gegangen – im ehemaligen Restaurant „Lindenblatt“. An der Limmerstraße 47 und 46 betreiben Kadir Elveren und seine Frau Francesca Pagano bereits seit Jahren eine Pizzeria und eine Vinothek; stadtweit hat das Gastronomenpaar acht Niederlassungen.

50 Prozent Rabatt für Altpunks

„Altpunks bekommen bei uns 50 Prozent Rabatt“, wirbt Besler mit dem Motto des Ladens. Aber auch Familien sind auf besondere Weise willkommen. „Wir bieten einmal im Monat eine Pizzabäckerei für Kinder an“, sagt Amiri, der Vater von drei- und sechsjährigen Söhnen ist. Geplant sind zudem regelmäßige Livemusikauftritte mit örtlichen Bands. Wer Punk zur Pizza zu laut findet, muss sich keine Sorgen machen: Die musikalische Mischung sei vielfältig, versichert Amiri.

„Pizza Punks“, Limmerstraße 2d, öffnet ab Freitag, 8. Oktober, täglich um 17 Uhr; die Küche serviert bis 22 Uhr.

Von Juliane Kaune