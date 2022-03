Zwei 17-Jährige sind am Mittwochnachmittag am Stephanusspielplatz in Hannover-Linden aneinandergeraten. Nach einem Streit stach einer der Jugendlichen seinem Gegenüber mit einem Messer in den Rücken. Während der mutmaßliche Täter gefasst wurde, sucht die Polizei nach vier weiteren Personen.