Nach wiederholten Anwohnerbeschwerden wegen nächtlicher Lärmbelästigungen haben Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Hannover-Limmer mit Unterstützung der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen am vergangene Freitag- und Sonnabendabend in Linden-Nord das sogenannte Limmern kontrolliert. Nach Angaben von Polizeisprecherin Jessika Niemetz wurden dabei gezielt Gruppen überprüft, von denen sich Anwohner im Bereich des Küchengartens sowie an der Limmerstraße wegen lautstarker Unterhaltungen gestört fühlten.

Einsatzkräfte führen viele Gespräche

„In der Spitze hielten sich am Freitag und am Sonnabend bis zu etwa 300 Personen an der Limmerstraße auf, die aber friedlich feierten und sich meist rücksichtsvoll verhielten“, berichtet die Polizeisprecherin. Nur vereinzelt sei es notwendig gewesen, Ruhestörer zu ermahnen. Ein Schwerpunkt war demnach der Bereich am sogenannten Pfarrlandkiosk. „Dort haben sich am Freitag durchgehend etwa 50 bis 60 Personen aufgehalten, die die Nachtruhe der Anwohner störten“, sagt Niemetz. Die Einsatzkräfte hätten dort aus diesem Grund zahlreiche Gespräche mit den Jugendlichen und Erwachsenen geführt.

Lob gab es für die Polizei für ihren Einsatz von einigen Restaurantbetreibern am Küchengarten. Denn: „In diesem Bereich haben bis etwa gegen 2 Uhr morgens kleinere Gruppen nachts laute Musik gehört“, sagt Niemetz. Nach Hinweisen der Einsatzkräfte sei die Musik aber ausgestellt worden. In weiteren Fällen seien die angesprochenen Personen weggegangen.

Platzverweise nur in Ausnahmefällen

Ein etwas härteres Durchgreifen war für Polizei und Ordnungskräfte in Linden-Nord offenbar am Sonnabend erforderlich. „Es gab zahlreiche Beschwerden über Ruhestörungen wegen lauter Personen und Musik“, sagt die Polizeisprecherin. Nur in wenigen Ausnahmefällen seien aber Platzverweise notwendig gewesen. „Die angesprochenen Personen verhielten sich grundsätzlich kooperativ und suchten auch ihrerseits das Gespräch mit der Polizei“, berichtet Niemetz. Einsichtig hätten sich einige Angesprochene aber auch erst gezeigt, nachdem Beamte gedroht hätten, die Musikgeräte zu beschlagnahmen.

Mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren mussten die Einsatzkräfte am Sonntag gegen Mitternacht an der Limmerstraße einleiten. Ein Kioskbetreiber hatte dort gemeinsam mit Helfern ohne Genehmigung Alkohol verkauft. Wegen der Lärmsituation an der Limmerstraße sei diesem Kiosk in den Sommermonaten in der Zeit von 22 bis 6 Uhr der Verkauf alkoholischer Getränke bereits seit etwa einem Jahr gerichtlich untersagt, begründete die Polizei ihr Einschreiten.

