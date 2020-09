Hannover

Eine ganz normale Personenüberprüfung hat die Polizei am Dienstag in Hannover zu Heroin im Wert von rund 20.000 Euro geführt. Ein 56 Jahre alter mutmaßlicher Dealer sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Die Beamten hatten am Abend gegen 19.30 Uhr im Von-Alten-Garten in Linden-Mitte die Personalien des 56-Jährigen und dessen Begleiter überprüfen wollen. Dabei entdeckten sie auf der Parkbank, auf der der Verdächtige saß, eine geringe Menge Heroin. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Ermittler in den Kleidungsstücken des 56-Jährigen ebenfalls eine geringe Menge des Rauschgifts. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover durchsuchten die Polizisten dann die Wohnung des Mannes an der Blumenauer Straße.

Auch dort wurden sie fündig. In den Räumen stellten sie 998,6 Gramm Heroin sicher. Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von rund 20.000 Euro. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler in der Wohnung neun Gramm Kokain. Der 56-Jährige wurde vorübergehend festgenommen. Am Mittwoch wurde der mutmaßliche Dealer einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft für den Verdächtigen anordnete.

Von Tobias Morchner