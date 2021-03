Hannover

Die Polizei Hannover sucht einen unbekannten Handtaschendieb. Gegen 13 Uhr am Mittwoch soll er einer 85-Jährigen die Tasche entrissen haben, als die Seniorin auf der Niemeyerstraße in Richtung Kirchstraße unterwegs war. „Er rannte dann in Richtung Lindener Marktplatz davon“, sagt Behördensprecherin Natalia Shapovalova.

Die Frau rief anschließend um Hilfe. Ein Passant wurde darauf aufmerksam und verfolgte den Mann, bekam ihn an der Jacke zu fassen. Allerdings konnte sich der Täter losreißen und rannte weiter.

Die Polizei sucht Zeugen

Die 85-Jährige und der Zeuge beschreiben den Täter als circa 1,75 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und dünn. Der Täter hatte eine graue Mütze, eine lange, beige Strickjacke und darunter eine kürzere, graue Strickjacke an. „Auffällig waren ebenfalls seine schulterlangen, dunkelblonden und fettigen Haare“, teilt die Polizei mit.

In der pinkfarbenen Handtasche der 85-Jährigen befand sich deren Geldbörse mit verschiedenen Dokumenten und Bargeld. Die Seniorin blieb unverletzt. Das Polizeikommissariat Hannover-Limmer ermittelt nun wegen des Handtaschenraubes und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 39 17 zu melden.

Von Manuel Behrens