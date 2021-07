Hannover

Die Grünfläche am Küchengartenplatz in Hannover-Linden ist am Freitagmittag spontan zum Helikopterlandeplatz umfunktioniert worden. Gegen 12.30 Uhr setzte dort ein Rettungshubschrauber zur Landung an. Das Manöver war noch weithin hörbar. Kurz vorher waren mehrere Polizisten zum Platz gefahren, um diesen zu räumen und den Helikopterpiloten am Landeort einzuweisen.

Der Einsatz hatte einen traurigen Anlass. Wie die Polizei Hannover auf HAZ-Anfrage mitteilt, war an der Nieschlagstraße in Linden-Mitte ein zweijähriges Kind auf einer Treppe gestürzt. Per Hubschrauber wurde der Notarzt eingeflogen. Das Kind wurde per Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Nach etwa zehn Minuten hob der Helikopter wieder ab – er wurde bei einem Einsatz auf der Landstraße 401 zwischen Leveste und Langreder benötigt. Dort wurde ein Rollerfahrer bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Von Manuel Behrens