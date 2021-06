Linden-Mitte

Seit Jahren ist es ein Sanierungsfall – nun tut sich etwas rund um das Ernst-Korte-Haus am Von-Alten-Garten. An dem historische Gebäude, in dem seit 1966 eine Seniorenbegegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (AWO) untergebracht ist, sind Gerüste hochgezogen worden, auch im Inneren sind Handwerker tätig. „Wir sind sehr froh, dass die Stadt mit der Sanierung begonnen hat“, sagt die zuständige AWO-Mitarbeiterin Jeanette Kießling. Laut Verwaltung werden die Arbeiten bis Ende des Jahres dauern. Bis dahin bleibt der Treff geschlossen, der nach den Lockerungen der Corona-Regeln eigentlich wieder öffnen könnte. „Wir brauchen für die nächsten Monate dringend Ersatzräume“, betont Kießling.

Sichtbare Sanierung: Am Ernst-Korte-Haus hat eine Baufirma Gerüste hochgezogen. Quelle: Katrin Kutter

Das in den Zwanzigerjahre errichtete Haus ist eng mit seinem Namensgeber verbunden: Der frühere Hanomag-Direktor Ernst Korte hatte sein Wohnhaus nach seinem Tod 1963 der Stadt Hannover vermacht – mit der Auflage, dass die AWO dieses 99 Jahre lang unentgeltlich für die Seniorenarbeit nutzen kann. Die Stadt entsprach dem Wunsch aus dem Testament. Weil sie aber nicht genug in die Instandhaltung investierte, verschlimmerte sich der bauliche Zustand der Villa zusehends.

Die AWO wies nachdrücklich immer wieder auf die Mängel hin, auch der Bezirksrat Linden-Limmer mahnte eine Sanierung an. Vor fünf Jahren schaltete sich sogar ein in Mülheim an der Ruhr lebender Verwandter des kinderlosen Korte ein, der aus Berichten des Stadt-Anzeigers vom Sanierungsstau in der Villa erfahren hatte. Doch die Stadt verwies stets darauf, dass kein Geld für vorhanden sei; Schulen, Kitas und andere städtische Bauten standen auf der Prioritätenliste weiter oben.

Das marode Dach wird derzeit vollständig erneuert. Zuletzt hat es immer mal wieder hereingeregnet. Quelle: Katrin Kutter

Nun sind immerhin 250.000 Euro für die Sanierung des Korte-Hauses gewährt worden. Mit dem Geld wird das marode Dach, durch das es immer mal wieder hereinregnete, komplett erneuert. Zudem bekommt das Gebäude, das bisher nicht barrierefrei war, einen Treppenlift. „Dafür wird ein neuer Hintereingang gebaut“, erklärt AWO-Mitarbeiterin Kießling. Die steile Treppe vor dem Haus, bisher der einzige Zugang für die Seniorinnen und Senioren, war für eine Liftlösung nicht geeignet und bleibt unverändert.

Decke und Beleuchtung werden erneuert

Auf der Agenda steht auch eine Sanierung der abgehängten, mit künstlichen Mineralfasern belasteten Decken im ehemaligen Salon Kortes – dieser ist heute der zentrale Gruppenraum des Hauses. Vorgesehen sei eine Rasterdecke, in die eine neue Beleuchtung integriert werde, erklärt Stadtsprecher Udo Möller. Gutachten hätten ergeben, das in dem Gebäude „keine Gefährdung“ für die Nutzerinnen und Nutzer bestehe oder bestanden habe. Der Salon soll laut Möller zudem einen neuen Anstrich und einen neuen Fußboden bekommen. Der imposante grüne Kachelofen, eines der wenigen verbliebenen Erinnerungsstücke aus dem Besitz Kortes, soll neu abgedichtet werden – funktionsfähig ist er schon lange nicht mehr.

Auch der ehemalige Salon von Ernst Korte, heute zentraler Gruppenraum des Hauses, wird saniert. Die abgehängte Decke ist mit künstlichen Mineralfasern belastet. Quelle: Katrin Kutter

St.-Godehard-Gemeinde hat Ersatzräume während der Bauzeit angeboten

„Das Ernst-Korte-Haus ist und bleibt ungeheuer beliebt“, sagt Kießling. Umso betrübter seien die Senioren und Seniorinnen gewesen, dass sie ihren Treffpunkt im Lockdown nicht nutzen konnten. Normalerweise kommen dort pro Woche rund 200 Gäste zusammen; unter anderem gibt es eine Schach- und eine Ikebanagruppe, einen Chor, internationale Gruppen sowie einen Café- und Spieleclub. Damit sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen so schnell wie möglich wieder treffen können, sucht die AWO für die Zeit der Bauarbeiten schnellstmöglich ein Übergangsdomizil. Die benachbarte St.-Godehard-Gemeinde hat bereits für zwei Tage in der Woche Räume gegen ein Entgelt angeboten. Bei der AWO hofft man, dass die Stadt die Kosten dafür übernimmt.

Wunschliste ist noch nicht abgearbeitet

Trotz der aktuellen Sanierungen ist die Wunschliste noch nicht abgearbeitet. „Leider werden die Toiletten nicht saniert“, bedauert Kießling. Die Sanitäranlagen sind nicht altengerecht, mit dem Rollator wird es dort eng. Die Außenfassade, an der die Witterung deutliche Spuren hinterlassen hat, erhält bis auf Weiteres keinen neuen Anstrich. Der Garten bleibt im wildwüchsigen Zustand. Möglicherweise gebe es später einen zweiten Sanierungsabschnitt, hofft Kießling.

Eigentlich müssten auch noch die Toiletten dringend erneuert werden. Doch dafür fehlt zunächst das Geld. Quelle: Katrin Kutter

Stadtsprecher Möller dämpft die Erwartungen. Die Architekten seien zwar mit der Kostenberechnung für weitere Sanierungen beauftragt worden. „Eine kurzfristige Umsetzung ist jedoch mangels Haushaltsmitteln aktuell noch nicht vorgesehen.“

