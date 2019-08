Hannover

Ob Woodstock, Glastonbury oder Wacken – Regen gehört zu jedem großen Festival irgendwie dazu. Und so ließen sich die rund 3000 Zuschauer am ersten Abend des „kleinen Woodstocks“, dem Fährmannsfestival, von ein paar Schauern und Nieselregen nicht die Laune verderben. In lockerer, ungezwungener Atmosphäre genossen sie am Freitag den Start des dreitägigen Spektakels. Manche Zuhörer haben sich am Hang auf der Wiese vor der Bühne niedergelassen. Von der Brücke hat man den perfekten Blick auf das Geschehen auf der gegenüberliegenden Bühne.

Den Auftakt machte die Indiepop-Band Fortuna Ehrenfeld. Das Bandprojekt des Kölner Musikproduzenten, Komponisten und Texters Martin Bechler wurde 2016 ins Leben gerufen. Mit den Headlinern des Abends, der Hamburger Band Kettcar, kennen sich die Fortunas aus: Sie durften bereits 2018 als Vorgruppe für Kettcar Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen.

Traumziel Fährmannsfest

Nächster auf der Bühne: die US-Rockband The Districts aus Pennsylvania, und so langsam füllen sich auch die Reihen vor der Musikbühne. Die vier Jungs kennen sich bereits aus der Highschool. Sie spielen eine solide Indie-Rock-Show mit hymnischen Gitarrenriffs und scheinen zwischenzeitlich ganz in ihre eigene Musik vertieft zu sein. Den grauen Wolken über ihnen und dem leichten Nieselregen schenken sie keine Beachtung. Ihre größten Träume hat die Band nach eigenem Bekunden übrigens schon übertroffen, weil sie mittlerweile Auftritte außerhalb der USA spielt. Traumziel Fährmannsfest.

Kennen sich seit der Highschool: Die Rockband The Districts aus Pennsylvania. Quelle: Irving Villegas

Doch das Festival ist mehr als Musik. Am Wochenende verwandelt sich die Faust-Wiese zudem zum Teil in einen großen Spielplatz mit vielen Angeboten und Mitmachaktionen auch für kleine Festivalbesucher. Von Seilspringen über ein Holzkarussell und eine Schaumkuss-Wurfmaschine bis hin zum Auftritt eines Seifenblasenkünstlers gibt es eine Menge zu erleben.

Programm am ganzen Wochenende

Wie schon der Name vermuten lässt, kommt die dritte Band Isolation Berlin aus der Hauptstadt. Mit im Gepäck haben sie eine Mischung aus No Wave und Post-Punk. Während die drei Bands musikalisch durch den Abend leiten sollen, wird für 21:30 Uhr die Hauptband sehnsüchtig erwartet. Für viele ist die Indie-Pop-Rock-Band Kettcar der Höhepunkt dieses Tages.

Am Wochenende geht das Fest weiter: Am Sonnabend und Sonntag gibt es außerdem ein buntes Musikprogramm auf der Kulturbühne. Hier treten lokale Bands wie Kyles Tolone und Selli and The Guns auf. Am Sonnabend findet dort um 20 Uhr ein Poetry-Slam unter freiem Himmel statt.

Sonntag spielt die Berliner Band MIA

Auf der Hauptbühne sind am Sonnabend viele Variationen des Punkrock vertreten. Unter anderem spielen die Punk-Band Dritte Wahl aus Rostock, die Berliner Skate-Punkband ZSK und die Hardrocker Volter aus Hannover. Am letzten Festivaltag – dann ist der Eintritt frei – stimmt unter anderem die Hannoversche Gruppe Emerson Prime mit ihrem Progressive Pop auf den Hauptact Mia ein.

Zur Galerie Rockbands, ein bisschen Regen –und später Kettcar: So war der erste Abend des Fährmannfestivals 2019.

Mehr zum Thema:

Interview mit den Machern des Fährmannsfestes 2019: „Wir machen kein Festival für Touristen, sondern für Hannoveraner“

Von Lisa Eimermacher