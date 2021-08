Hannover

Es ist eine schier unendliche Geschichte. Seit achteinhalb Jahren ist das Haus am Schwarzen Bären Nummer 7 eingerüstet, weil sich der Eigentümer konsequent weigert, seinen Sanierungspflichten für das denkmalgeschützte Gebäude in zentraler Lage in Linden-Mitte nachzukommen. Mithilfe eines Zwangsverwalters und anderer rechtlicher Mittel versucht die Stadt Hannover dennoch, die Arbeiten voranzutreiben – vor allem aus Sicherheitsgründen.

Nun wagt die Bauverwaltung erstmals eine vorsichtige Prognose für den weiteren Fortgang der Dinge. Möglicherweise könnte das Gerüst in der ersten Jahreshälfte 2022 abgebaut werden, weil die schwersten Baumängel bis dahin behoben sein sollen. Allerdings sind die Bauarbeiten damit noch nicht beendet; im Inneren bleibt weiterhin viel zu tun.

Mieter leben seit 2013 hinter Planen und Fangnetzen

Seit dem Frühjahr 2013 müssen die Mieter in dem Wohn- und Geschäftshaus hinter Planen und Fangnetzen leben. Seinerzeit hatte die Stadt veranlasst, dass das Gerüst aufgebaut wird, weil Mauerbrocken aus der maroden Fassade herabgefallen waren und Passantinnen und Passanten gefährdeten.

Auch zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses hatte die Stadt eine sogenannte Ersatzvornahme eingeleitet. Das bedeutet, dass sie im Sinne der öffentlichen Sicherheit und auch des Denkmalschutzes tätig wird, wenn ein privater Eigentümer untätig bleibt. Die Kosten stellt sie diesem in Rechnung.

Stadt geht in finanzielle Vorleistung

Allerdings war es bei dem Gebäude am Schwarzen Bären, in dem sich unter anderem großflächig Hausschwamm ausgebreitet hatte, besonders schwer, die Interessen der Allgemeinheit durchzusetzen. Der Eigentümer überzog die städtische Bauverwaltung mit Klagen vor den Verwaltungsgerichten – und verlor jedes Mal.

Auf dieser Grundlage bestellte das Amtsgericht vor rund zwei Jahren einen Zwangsverwalter, der seitdem die notwendigen Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro koordiniert. Weil der Hausbesitzer aber auch dagegen klagte, verzögerte sich der Zeitplan für die Sanierung erneut erheblich – mit der Folge, dass die Stadt zur Gefahrenabwehr wieder in finanzielle Vorleistung gehen musste, um die nötigsten Arbeiten in Auftrag geben zu können.

Stadt hat offenbar Mieteinnahmen gepfändet

In welcher Höhe das geschehen ist, lässt die Verwaltung offen. „Die Auslagen werden zu gegebener Zeit vom Eigentümer zurückgefordert“, teilt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald lediglich mit. In der Vergangenheit hatte die Stadt offenbar auch Mieteinnahmen gepfändet. Steigerwald bestätigt auf Anfrage auch, dass die Einnahmen aus der Zwangsverwaltung nicht ausreichend seien, um die Kosten der dringendsten Baumaßnahmen vollständig zu decken.

Seit dem Frühjahr 2013 müssen die Mieter in dem Wohn- und Geschäftshaus hinter Planen und Fangnetzen leben. Quelle: Samantha Franson

Durch den Hausschwamm seien der Dachstuhl sowie angrenzende Wände angegriffen worden – mit Auswirkungen auf das Tragwerk des Daches und die oberste Geschossdecke. Inzwischen seien dort aber die gröbsten Schäden behoben. Parallel habe der Zwangsverwalter mittlerweile weitere Fassadenarbeiten beauftragen können, nachdem auch die jüngste Klage des Hauseigentümers vor Gericht abgewiesen wurde.

Umfangreiche Sicherungsarbeiten an der Straßenfassade geplant

Zwangsverwalter Frank Krause-Dommnich-Meerheimb wollte sich auf HAZ-Anfrage nicht zu dem Objekt äußern, weil noch Abstimmungen mit dem Amtsgericht nötig seien. Vor zwei Jahren hatte er erklärt, es sei sehr mühsam, Geld mit dem Haus zu erwirtschaften. Die Mieten sind wegen des Zustands der Wohnungen sehr niedrig. Um mehr einzunehmen, lässt der Zwangsverwalter in bestimmten Abständen immer wieder Werbebanner an dem Gerüst anbringen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis zum Jahresende sind laut Steigerwald nun noch abschließende Arbeiten am Dachstuhl, an der obersten Geschossdecke und am Traufgesims geplant. Hinzu kommen erneut umfangreiche Sicherungsarbeiten an der Straßenfassade. Trotz des mühsamen Prozederes gibt sich die Stadt zuversichtlich, dass zumindest das Schutzgerüst in absehbarer Zeit fallen wird. Im ersten Halbjahr 2022 könnte es so weit sein – nach dann rund neuneinhalb Jahren.

Weitere Sanierungsmaßnahmen stehen aus

Doch beendet ist die unendliche Geschichte um das Haus am Schwarzen Bären damit noch nicht. Die von Stadt und Zwangsverwaltung im Zuge der Gefahrenabwehr geplanten Baumaßnahmen müssten aus rechtlichen Gründen „auf das im engeren Wortsinn Notwendige beschränkt werden“, sagt Steigerwald. Ungeachtet dessen stünden in dem Gebäude mit Blick auf die Bewohnerinnen und Bewohner einerseits und den Denkmalschutz andererseits weiterhin „eines verantwortungsbewussten Hauseigentümers gebotene Sanierungsmaßnahmen“ aus.

Von Juliane Kaune