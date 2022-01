Konzept für Linden - Neue Regeln für die Freiluftparty: So will Hannover das „Limmern“ in den Griff bekommen

Die Freiluftpartys auf der Limmerstraße und am Küchengarten in Hannover-Linden sind ein Ärgernis für die Anwohner. Im vergangenen Jahr hatte sich die Lage zugespitzt. Nun reagiert die Stadt: Mehr Kontrollen, Bußgelder – aber auch Gesprächsangebote sind geplant.