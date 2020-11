Linden-Süd

Linden-Süd als Finanzstandort? Zum Bummel durchs Bankenviertel haben das Quartiersmanagement und der Verein Deisterkiez eingeladen – aber dabei nicht wirklich an das große Geld gedacht. Es geht um neue, ebenso robuste wie formschöne Sitzgelegenheiten. Und weil die im Stadtteil nun gleich in siebenfacher Ausführung zu finden sind, könne man durchaus von einem Bankenviertel sprechen, meint Quartiersmanager Carsten Tech mit einem Schmunzeln.

Die Bänke aus Lärchenholz und Metall sind Unikate in Hannover. Mitarbeiter des städtischen Stützpunktes Hölderlinstraße haben sie im Auftrag von Tech und Deisterkiez-Mitglied Stefan Rose angefertigt. Auf der einen Seite haben sie Armstützen und Rückenlehnen wie ein Sessel. „So können ältere Menschen bequem pausieren“, erklärt Tech. Auf der anderen Bankseite gibt es eine freie Sitzfläche, die Platz für zwei weitere Personen bietet. „Wir haben darauf geachtet, dass man auf den Bänken nicht liegen kann“, sagt Tech. So soll verhindert werden, dass der eine oder andere Nutzer dort länger verweilt, als es angemessen wäre.

Verbindung zum Viertel am Volkspark

Die erste Bank wurde 2019 vor dem Büro des Quartiersmanagements an der Deisterstraße 66 aufgestellt. Im Laufe dieses Jahres kamen entlang der Hauptverkehrsstraße weitere der jeweils 800 bis 900 Euro teuren Sitzgelegenheiten hinzu – gespendet von der Stadt Hannover, vom Quartiersmanagement, vom Deisterkiez und von dem Wohnungsunternehmen Vonovia. Die vorerst letzten beiden Bänke stehen seit rund zwei Wochen, direkt auf dem Deisterkreisel und auf der angrenzenden Grünfläche nahe der historischen Mauer an der Wachsbleiche. „Das war uns besonders wichtig, um eine Verbindung zwischen der Deisterstraße und dem Viertel am Volkspark herzustellen“, erklärt Tech.

Dieses dreieckige Wohnquartier, das den Sporlederweg umschließt, ist im wahrsten Wortsinn von der Versorgung abgehängt. Seit 2016 der dortige Kiosk geschlossen wurde, bleibt für viele Anwohner als nächste Einkaufsmöglichkeit der Netto-Markt am Beginn der Deisterstraße. „Vor allem für die Seniorinnen und Senioren aus dem Viertel ist das beschwerlich, sie haben sich dringend Sitzbänke gewünscht, um sich auf dem Weg auch einmal ausruhen zu können“, berichtet Rose. Die gibt es nun – gesponsort von der Vonovia, der 105 Wohnungen am Sporlederweg gehören. Sie trägt zudem die Kosten für den sozialen Treff, der in dem früheren Kiosk eingerichtet wurde und der sehr gut frequentiert ist.

„Wir unterstützen die Arbeit des Quartiersmanagements auch weiterhin“, betont Vonovia-Regionalleiter Thomas Weinert, der bei dem Spaziergang durch das Bankenviertel dabei ist. Tech und Rose haben die Straßenmöbel zuvor nummeriert. Vor der Bank mit der Ziffer 3 bleiben sie stehen. „Hier hatten wir tatsächlich auch mal eine andere Bank“, sagt Tech und meint damit die Sparkassen-Filiale am Kopf der Deisterstraße, die 2017 geschlossen wurde. Seitdem gibt es in dem nun so getauften Bankenviertel kein Geldinstitut mehr.

Sehenswerte Verbesserungen

Dafür aber viele andere sehenswerte Verbesserungen und Verschönerungen im Wohnumfeld wie mehr Fahrradbügel, von kreativen Kindern bemalte Mülleimer oder bunt verzierte Stromverteilerkästen. Besonders stolz sind Quartiersmanagement und Deisterkiez auf die Gestaltung der Baumscheiben rund um die Robinien, die entlang der stark befahrenen Deisterstraße wachsen. 2017 ging es los damit, mittlerweile gibt es elf mit Blumenkästen, Pflanzungen und Dekorationen aufgehübschte Umrahmungen für die Bäume; für sieben davon haben Paten die Pflege übernommen. Die Bereiche unter den Bäumen sind mit Steinquadern und Holzgeländern eingefriedet, die unter Mithilfe des Flüchtlingsprojekts Alle unter einem Dach entstanden sind und aus mehreren Fördertöpfen finanziert wurden.

„Im Sommer sieht das hier natürlich alles noch viel schöner aus“, sagt Rose. Auch in der kalten Jahreszeit sticht eine Baumscheibe besonders hervor. Sie ist vor dem Lebenshilfe-Begegnungszentrum Normal in Linden (NIL) in Höhe der Charlottenstraße zu finden. Das NIL-Team, das die Patenschaft übernommen hat, hält die liebevoll verzierten Blumenkästen auffällig gut in Schuss. Obendrein weist ein bunter Schilderbaum in der Erde den Weg durch den Kiez.

Neues Projekt „Barrierefreie Deisterstraße“ Der Verein Deisterkiez und das Quartiersmanagement arbeiten bereits an einem neuen Projekt. Unter dem Arbeitstitel „Barrierefreie Deisterstraße“ sollen Ideen und Vorschläge gesammelt werden, wie die Hauptverkehrsstraße auch für Menschen mit Handicap attraktiver werden kann. „Wir planen im kommenden Jahr Gesprächsforen und andere Veranstaltungen zu dem Thema“, kündigt Stefan Rose vom Deisterkiez an. Vorgesehen sei auch eine Umfrage unter Geschäftsleuten und Anliegern. Denkbar seien etwa Veränderungen wie behindertengerecht ausgestattete Fußgängerüberwege, stufenlose Ladeneingänge oder leicht verständliche Piktogramme für mehr Service. Die Aktion Mensch fördert die Vorbereitungsphase des Projekts zunächst für ein Jahr.

„Die Baumscheiben sind ein Erfolgsmodell, aus anderen Stadtteilen gibt es schon Anfragen“, berichtet Rose. Sie hätten sich auch als gute Prävention gegen wilden Müll erwiesen, weil die Hemmschwelle, den Unrat dort abzulagern, nun deutlich größer sei. Offenbar achten auch Hundehalte jetzt mehr darauf, wo die Tiere ihr Geschäft verrichten. „Wir sind für weitere Baumscheibenpatenschaften offen“, betont Rose. Robinien gibt es in der Deisterstraße genug. Und viel Raum für Ideen, wie die Attraktivität der Straße weiter gesteigert werden könnte.

Von Juliane Kaune