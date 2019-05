Hannover

Im Stadtteil Linden soll am Dienstagabend ein zehn Jahre altes Mädchen von einem Unbekannten mehrmals belästigt worden sein. Wie die Polizei mitteilte, fasste der ca. 30-Jährige dem Kind an einer Supermarktkasse im Allerweg zweimal an den Po. Später soll der Mann das Mädchen, das von einer elf Jahre alten Freundin begleitet wurde, bis zu einem Hauseingang verfolgt haben. Dort klingelten die Kinder und warteten auf Einlass. Bevor sie das Haus betraten, griff der Unbekannte der Zehnjährigen erneut an den Po und flüchtete anschließend, heißt es in der Mitteilung.

Die Polizei sucht nun nach einem etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen, dünnen Mann mit einem schmalen Gesicht und einer auffällig großen Nasen. Er hat kurze, dunkelbraune Haare und trug eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine graue Stoffmütze. Er hatte einen grau-blauen Rucksack bei sich und hielt im Supermarkt ein iPhone in der Hand.

Wer Hinweise auf den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109-3920 bei der Polizei zu melden.

