Linden

Es ist ein stattliches Alter – das schafft man nur mit vereinten Kräften: Zusammen 615 Jahre alt werden 13 Institutionen und Vereine aus Linden in diesem Jahr. Das ist für den Stadtteil ein Grund zum Feiern, auch wenn es in diesen Zeiten nicht einfach ist. Trotz Pandemie können sich alle schon jetzt einstimmen: „Linden jubelt!“ heißt die jüngst erschienene Broschüre, in der sich sämtliche Geburtstagskandidaten vorstellen und ihre Pläne für das laufende Jahr ankündigen. Fest steht bereits ein gemeinsamer Termin – am 12. September wollen alle 13 Beteiligten von 14 bis 18 Uhr auf dem Küchengartenplatz eine öffentliche Feier veranstalten.

„Wir hoffen ganz fest, dass das bis dahin wieder möglich sein wird“, sagt Silke van Laak, Leiterin des Freizeitheims Linden, das vor 60 Jahren eröffnet wurde. Den Jubiläumsempfang im Januar musste sie absagen. Um trotzdem unübersehbar auf den runden Geburtstag hinzuweisen, haben sie und ihr Team die Zahl 60 mehrfach an der Fassade angebracht. Hinzugekommen ist ein Zeitstrahl, der die Geschichte der Einrichtung erzählt, die 1961 die bundesweit erste ihrer Art war. Sechs Collagen thematisieren die Anfangstage mit der Gründung der Geschichtswerkstatt und der politischen Arbeit des langjährigen Heimleiters Egon Kuhn über die Kooperation mit Vereinen und Organisationen aus dem Stadtteil bis hin zum aktuellen Sanierungsstau.

110 Jahre: Ruderverein ist am ältesten

Mit 110 Jahren ist der Ruderverein Linden in der Liste der Jubilare der älteste, gefolgt vom SC Elite, den es seit 100 Jahren gibt. „Leider läuft bei uns der Betrieb coronabedingt auf Sparflamme“, sagt der 74-jährige Herbert Möhrs, der seit 62 Jahren Vereinsmitglied ist. Auch Niclas De Becker, erster Vorsitzender von Elite, wünscht sich, dass im Sommer wieder mehr Aktivitäten erlaubt sind. Beide freuen sich, dass durch die gemeinsame Arbeit an der Broschüre neue Kontakte entstanden sind.

So sieht die Broschüre aus. Quelle: Katrin Kutter

Gestaltet haben das Heft das Team des Freizeitheims und die IGS Linden, die vor 50 Jahren als eine der ersten Integrierten Gesamtschulen in Niedersachsen ihren Betrieb aufnahm. Am 8. Juni steht das IGS-Jubiläumsfest im Terminkalender – alle Beteiligten drücken die Daumen, dass es wie geplant gefeiert werden kann. Ebenfalls ein halbes Jahrhundert alt ist die in Linden gegründete Bürgerinitiative Umweltschutz, die in der Stephanusstraße zu finden ist. Seit 40 Jahren stimmt der im Freizeitheim Linden ansässige DGB-Chor seine Lieder an, der Allerweltsladen in der Limmerstraße bietet seine fair gehandelten Waren ebenso lange an.

Faust will im Juli feiern

Seit 30 Jahren gibt es das Kulturzentrum Faust, das vom 16. bis 18. Juli ein Geburtstagswochenende plant. Die Initiative für internationalen Kulturaustausch (IIK) ist seit den Anfängen auf dem Faust-Areal ansässig; der vor 35 Jahren gegründete Wissenschaftsladen Hannover ist heute ebenfalls dort zu finden. Seit 30 Jahren berät der Mieterladen in der Elisenstraße bei Rechtsfragen. Der Verein, der das Kindermuseum Zinnober gegründet hat, wird 20 Jahre alt. Auch das Netzwerk Lebenskunst mit der Kreativwerkstatt Kreofant in der Deisterstraße besteht seit zwei Jahrzehnten.

Die Broschüre ist kostenlos in städtischen Einrichtungen und bei allen beteiligten Vereinen und Institutionen zu bekommen.

Von Juliane Kaune