Es ist ein seltsamer Zufall: Der Großteil der dreizehn Vereine und Institutionen, die sich beim Stadtteilfest „Linden Jubelt!“ mit Ständen und einer gemeinsamen Bühne präsentierten, sind im zweiten Jahr eines Jahrzehnts gegründet worden, sodass 2021 gleich eine Reihe von Lindener Geburtstagen zusammen fallen. Mitkoordinator Marc Miottel vom Kulturzentrum Faust sagt: „Es ist schön, dass wir auf diese Weise gemeinsam unseren 615. Geburtstag feiern können und die Vereine, die den Stadtteil prägen, sich wiedersehen.“ Franziska Thom vom Freizeitheim Linden ist zufrieden, dass überhaupt Besucher zum Küchengarten kommen: „Bei allen Kulturveranstaltungen erleben wir, dass sie noch ein wenig schleppend laufen. Viele sind wegen Corona noch skeptisch. Aber die Lust, etwas zu machen, kommt langsam wieder zurück.“ Das Freizeitheim hat an seinem Stand kleine Holzflügel, die die Besucher anmalen und mitnehmen können. Große Exemplare der Flügel möchte der Künstler Franz Betz zu einer Skulptur zum sechzigsten Geburtstag des Freizeitheims Linden zusammensetzen – unter dem Motto „Stadtteilkultur beflügelt“.

Ruderboot in der Limmerstraße

Auch andere Vereine haben sich bei ihren Ständen etwas überlegt: Vereinsmitglieder vom Ruderverein Linden haben ein Ruderboot mithilfe eines Handwagens durch die Limmerstraße zum Küchengarten gezogen. Darin liegen Süßigkeiten, „als Belohnung für diejenigen, die sich am Ergometer (einem Fitnessgerät für Ruderbewegungen) betätigen“, sagt Herbert Möhrs. Rudern sei auch etwas für ältere Menschen, sagt er. So habe der RV Linden noch einen Altherren-Ruderachter mit Ruderern zwischen 75 und 82 Jahren. Sportlich geht es auch beim SC Elite zu. Der Verein, der in diesem Jahre hundert Jahre alt wird, hat einen Boxsack aufgehängt, an dem Besucher sich ausprobieren können. Nicklas de Becker von Elite sagt, dass die „Vernetzung im Stadtteil super“ sei.

Der Ruderverein Linden hat ein Boot zum Ergometer umgebaut. Quelle: Jonathan Josten

„Das Freizeitheim Linden ist mit fast allen Vereinen verknüpft“, berichtet auch Franziska Thom. So probe der DGB-Chor Hannover beim Freizeitheim. Der Chor trägt bei „Linden jubelt!“ unter anderem ein Lied aus Brechts „Dreigroschenoper“ vor. Und die Band Senkel, die tanzbare Musik auf der Bühne spielt, hat im Kulturzentrum Faust ihren Proberaum.

„Die Leute bleiben in Linden“

Ein großes Thema für die Institutionen in Linden ist der Umweltschutz. So stellen die Schülerinnen Maja Ulrich und Anna Schunack auf der Bühne ihren Text vor, den sie bei einem Poetry-Slam-Workshop in der Schule erarbeitet hatten. Darin weisen sie auf die „schmutzigen Facetten“ in Linden hin. Darin heißt es: „Müll sammeln kann ich heute wirklich nicht, denn morgen muss ich zur Schicht und außerdem war ich nicht der einzige Wicht“. Die 50-jährige IGS Linden sei als Umweltschule zertifiziert, und zum Jubiläum habe die IGS einige Veranstaltungen zu dem Thema Nachhaltigkeit angeboten, sagt Schulleiter Tobias Langer. „Es könnte aber noch mehr sein“, fügt er hinzu.

Die Kulturwerkstatt Kreofant hat die Flure der IGS Linden mit Mosaiken verschönert. „Das ist eine Spezialität von uns“, sagt Sabine Opiela. Als Dankeschön für 20 Jahre Ehrenamt verteilt Kreofant mit Siebdruck selbstbedruckte T-Shirts. Dass das Ehrenamt die Arbeit der Lindener Vereine erst ermöglicht hat, ist von allen Seiten zu hören. Opiela fügt hinzu: „Die Vereinsarbeit wird auch in die nächste Generation getragen. Die Leute bleiben in Linden und kommen mit ihren Kindern wieder.“

