Hannover

Die größte Kundgebung von Kritikern der Beschränkungen gegen die Corona-Pandemie am Sonnabend in Hannover ist von rund 120 Gegendemonstranten gestört worden. Die Verschwörungsgläubigen, Impfgegner und selbsternannten Grundgesetz-Retter waren am Nachmittag auf dem Waterlooplatz zusammengekommen, um gegen die aktuellen Hygienemaßnahmen zu protestieren. Relativ zu Beginn stürmten dann die Aktivisten des anderen Lagers die abgesperrte Versammlungsfläche auf dem Rasen.

Die Skeptiker-Demonstration unter dem Motto „Für unsere Freiheit“ begann gegen 15.30 Uhr mit rund 350 Teilnehmern. Bereits zu dem Zeitpunkt versammelten sich einige schwarz gekleidete Gegenprotestler am Rande des Waterlooplatzes, um dann schließlich mit lauter Musik auf den Rasen zu laufen. Außerdem entfalteten sie ein mehrere Meter langes Banner mit der Aufschrift „Wer mit Nazis demonstriert, hat nichts kapiert“. Die Corona-Skeptiker unterbrachen ihre eigene Kundgebung minutenlang.

Anzeige

Zur Galerie Schrille Töne: Beim neuerlichen Protest gegen die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verglich Rednerin Carola Javid-Kistel aus Duderstadt die aktuelle Situation mit dem Mittelalter: „Wir sind nicht mehr allzu weit von Hexenverbrennung entfernt“, sagte sie. Nicht weniger schrill war allerdings auch die Störaktion von Linken Gegendemonstranten, die den Platz stürmten. Es bleib aber bei gegenseitigen Beleidigungen, Gewalt gab es nicht. Die Polizei hielt beide Lager auseinander mit einem Körpereinsatz, der im Profifussball als körperbetont, nicht aber als Foulspiel gilt.

„Manipulierte Jugend“ gegen „Schwurbler“

Die Polizei ging umgehend dazwischen und trennte beide Lager – mitunter auch mit körperlichem Einsatz. Das gesamte Aufeinandertreffen verlief nach ersten Behördenangaben aber friedlich. Allerdings beleidigten sich die zwei Lager lautstark: Die Skeptiker wurden als Nazis und „Schwurbler“ beschimpft, die Gegenseite wiederum als „manipulierte Jugend“ und „linke Faschisten“. Nach einigen Minuten zogen sich die linken Protestler wieder hinter die Absperrung zurück, demonstrierten allerdings ihrerseits weiter mit Musik und Redebeiträgen. Gegen 16.45 Uhr traten einige Demonstranten bereits wieder den Heimweg an.

Weitere HAZ+ Artikel

Schweden-Flaggen und „Merkels Maulkorb“

Auf Seiten der Corona-Skeptiker wurden Schweden-Flaggen geschwenkt und Mundschutze mit der Aufschrift „Merkels Maulkorb“ getragen. Auch Werbung für die neue Protestpartei „Widerstand 2020“ war zu sehen. Eine Rednerin verglich die angebliche aktuelle politische Lage mit dem Mittelalter im Bezug auf anders Denkende: „Auch wir sind nicht mehr allzu weit von Hexenverbrennungen entfernt“, sagte Homöopathie-Ärztin Carola Javid-Kistel aus Duderstadt, die auch schon bei den vorherigen Kundgebungen als Rednerin auftrat. Sie kritisierte auch die weiter anhaltenden Beschränkungen. „Die Pandemie ist für Deutschland quasi vorbei“, sagte sie.

Gegenprotest-Anmeldungen sollten Plätze blocken

Im Vorfeld der großen Skeptiker-Demo hatten zahlreiche Bündnisse und Parteien sieben Gegenproteste in der gesamten Innenstadt angezeigt. Die Mehrheit davon allerdings offenbar nur, um die Versammlungsorte für die Verschwörungstheoretiker zu blockieren – denn die geplanten Kundgebungen auf dem Goseriedeplatz, vor dem Hauptbahnhof und Neuen Rathaus, am Georgsplatz sowie im Georgengarten wurden kurz vor dem eigentlichen Start abgesagt.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Weiterer Protest gegen Homburg angekündigt

Einzig zum Platz der Göttinger Sieben kamen wirklich rund 90 Protestler. Dort wurde unter anderem Prof. Stefan Homburg von der Leibniz-Universität kritisiert. Er gehört zu den Corona-Skeptikern, nutzt die Uni-Infrastruktur zum Verbreiten seiner Thesen und verglich die aktuelle Lage im Land mit der von 1933. Solche Behauptungen und auch das Tragen von Judensternen mit der Aufschrift „Ungeimpft“ auf Verschwörungsdemos „relativiert den Holocaust und man trampelt auf den Schicksalen der Millionen Ermordeten herum“, sagte Rednerin Flora. Eine Sprecherin der Linksjugend kündigte bereits weitere Protestaktionen an der Leibniz-Uni gegen Homburg an.

Lesen Sie auch

Von Peer Hellerling