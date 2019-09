List

Die Markuskirche wird zum 22. Mal zur Bühne von Geschichten und Erzählern. Das diesjährige Festival der Erzählkunst steht unter dem Motto Freiheit. Mit bunten Geschichten machen sich die Mitwirkenden auf die Suche nach Freiheit in all ihren Facetten. Findet sich Freiheit genau dort, wo man sie am wenigsten erwartet? Heißt Freiheit seinen kühnsten Träumen und heißesten Sehnsüchten zu folgen? Ist Freiheit ein Gefühl, ein Augenblick, eine Idee oder gar eine Spinnerei? Das Festivalteam um Pastor Bertram Saupe, Jana Raile, Reinhard Krüger, Annette Merz, Anne-France Munoz und Anne Hufnagel lädt die Besucher vom 20. bis 29. September ein, auf den Flügeln der Fantasie zwischen Erlebnis und Erfahrung, Wunsch und Wirklichkeit, Kunst und Genuss in der Kirche an der Oskar-Winter-Straße auf die Reise zu gehen.

Vortrag über Ausbruch der syrischen Rebellion

Das Angebot ist vielfältig: Professionelle Erzähler besuchen Schulen und Kitas, um bei den Kindern die Lust auf Sprache und Dialog zu wecken. Die Besuche können unter der Telefonnummer 66 59 38 gebucht werden. Am 20. September wird um 18.30 Uhr zur Mondscheinkirche eingeladen – es geht um Herkules Heldenreise – eine Geschichte von Drachen, feigen Königen und den Weg in die Freiheit für Kinder zwischen neun und zwölf Jahren. Am Sonnabend, 21. September, dreht sich ab 19.30 Uhr alles um Freiheit, Glück und eine Bratwurst, der Sonntag, 24. September, beginnt um 10.30 Uhr mit einem märchenhaften Familiengottesdienst. Ab 15 Uhr öffnet dann das Erzählcafé für alle Generationen. Mittwoch, 25. September, geht es um 19 Uhr weiter mit dem Vortrag „Erzählen im Alltag – Erzählen als Kunst“, am 27. September um 18.30 Uhr ist Rafik Schami zu Gast und erzählt von der Sehnsucht nach Freiheit und dem Ausbruch der syrischen Rebellion: Sami und Scharif sind unzertrennlich und wachsen wie Brüder auf. Scharif erinnert sich an die verwinkelten Gassen von Damaskus und die teuflischen Tricks die Schule zu überstehen, während Sami kein Unrecht erträgt und für seine Liebe Josephine sogar sein Leben aufs Spiel setzt.

Zirkusluft , Schönheit, Spannung und Gelächter

Am 28. September, 19 Uhr, wird es bei Hörma(h)l kulinarisch. Es geht um Zirkusluft, Schönheit, Spannung, Gelächter und die unvergleichlichen Klänge der Kapelle von der Empore. Micaela Saubers Großvater reiste vor mehr als einem Jahrhundert als Akrobat mit dem Zirkus Busch durch Europa. Er war mit weltberühmten Künstlern wie dem Clown Charly Rivel und Artisten aus der ganzen Welt befreundet und drehte vor dem letzten Zaren in Sankt Petersburg seinen Salto Mortale am Hochreck. Sauber erzählt, das Duo Akkovio musiziert und gemeinsam lässt das Trio die Zirkusluft neu aufleben – dazu gibt es kleines Drei-Gang-Menü.

Den Abschluss des Festivals macht am 29. September, 15 Uhr, das Musikmärchen „Josef muss weg!“. Dabei geht es um ein Mobbingopfer, das an seine Träume glaubt. Mit Liedern, Rhythmen und Reimen präsentieren sich die Kinderchöre der Markuskirche. Karten im Vorverkauf gibt es in der Buchhandlung Bücherwurm, Kollenrodtstraße 55.

Von Susanna Bauch