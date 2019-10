List

So ganz ohne Eintrittskarte kommt keiner in den Chor der Markuskirche. Wer hier mitsingen möchte, muss erst einmal vorsingen. Hat die Stimme Potenzial, darf der Sänger wiederkommen. Der Markuschor Hannover hat ein anspruchsvolles Repertoire sowie ausgesuchte Mitglieder. Mit mehr als 100 Sängern ist er zudem ziemlich gut besetzt. Sie alle werden am Sonntag, 3. November, in der Markuskirche um 18 Uhr ihre Stimmen erheben, wenn es darum geht, mit Georg Friedrich Händels Oratorium „Israel in Ägypten“ gewissermaßen den 50. Geburtstag der Gemeinschaft klangprächtig zu feiern.

Der Markuschor Hannover wurde 1969 vom damaligen Kantor Werner Grießhammer gegründet und begann seine musikalische Arbeit mit weniger als zehn Sängern. Über die Jahre ist er bis auf seine heutige Größe gewachsen. Das vielfältige Programm umfasst neben den großen Werken von Bach, Mozart, Mendelssohn, Dvorak und Haydn auch A-cappella-Stücke. Ingrid Mecklenburg ist seit 35 Jahren dabei. „Eigentlich bin ich wegen meiner Mutter eingetreten, aber auch nach ihrem altersbedingten Austritt bin ich geblieben.“ Mecklenburg hat als Sopran im Markuschor angefangen, mittlerweile ist sie in der Alt-Stimmgruppe gelandet. „Manche Chorkollegen sagen, dass die Tenöre jetzt schon auf mich warten.“

Chor mit Familienanschluss

Gudrun Kiel singt Alt und ist seit 25 Jahren mit von der Chorpartie, Susanne Kruse schließlich verstärkt mit ihrem Sopran die Truppe;„Ich bin sehr musikalisch aufgewachsen und habe jetzt seit zehn Jahren auch Gesangsunterricht.“ Alle drei Frauen sind im Chorbeirat, der Markuschor ist für sie längst auch zum Teil der Familie geworden. „Wir unternehmen sehr viel zusammen, nach jeder zweiten Chorprobe treffen wir uns im Gemeindehaus“, erzählt Gudrun Kiel. Dort haben früher auch die Proben stattgefunden, „bis der Raum aus allen Nähten platzte und wir in die Kirche umziehen konnten“, sagt Mecklenburg.

Seit zehn Jahren liegt die musikalische Verantwortung in den Händen des Kantors Martin Dietterle. Seine Arbeit wird ergänzt durch individuelle Stimmbildung vor und während der wöchentlichen Proben. „Dafür haben wir drei Stimmbildner gewonnen, die die Sänger einzeln stimmtechnisch unterstützen“, so der Kantor und Organist, der direkt nach dem Studium der Kirchenmusik seine Stelle in der Markuskirche angetreten hat. Dietterle ist zudem stolz darauf, regelmäßig zwei Kirchenmusiker bei den Proben zu haben, die die Mitglieder unterstützen. Wie in vielen Chören sind auch in der List die Frauen in der Überzahl. „Tenöre und Bässe können wir immer gebrauchen“, sagt Dietterle. Aber eigentlich sei die Mannschaft derzeit sehr gut aufgestellt.

Auftritte haben Tradition

Den Sängernachwuchs hat der Kantor dennoch fest im Blick. „Unsere Mitglieder sind zwischen 19 und 80 Jahre alt und kommen aus den verschiedensten Berufen. Wir müssen darauf achten, diejenigen zeitnah und hochkarätig zu ersetzen, die sich irgendwann zurückziehen.“ Höhepunkte des Kirchenjahres sind neben den oratorischen Aufführungen die Festgottesdienste zum zweiten Weihnachtstag und Ostermontag mit Musik von Cherubini, Händel, Charpentier, Mozart, Saint-Saëns, Rossini und natürlich Bach. „Zu diesen Gottesdiensten kommen bis zu 1000 Besucher“, erzählt Gudrun Kiel.

Begleitet werden Konzerte und Auftritte im Gottesdienst von Orchestern wie der Hannoverschen Hofkapelle, Musica Assoluta und von Mitgliedern des niedersächsischen Staatsorchesters. Seit 2010 ist auch das Barockensemble Camerata di San Marco bei Festgottesdiensten des Chores dabei. „Wir haben sicherlich einen ganz guten Ruf“, meint der Kantor bescheiden. Mit musikalischen Experimenten indes hält sich sein Markuschor zurück. „Wir machen klassische Kirchenmusik und bieten nur wenig Weltliches“, so Dietterle. Das soll auch weitgehend so bleiben, „schließlich muss nicht jeder Auftritt zum Event werden.“

Singen liegt im Trend

Auch der Nachwuchs trägt das Konzept mit. Die Sänger aus der Markuskirche profitieren davon, dass Singen und Chöre seit einigen Jahren im Trend sind. „In Hannover gibt es sehr viele Chöre, und Nachwuchsprobleme hat kaum einer“, meint Susanne Kruse. Die Damen aus dem Chorbeirat sind nicht nur schon lange dabei, sie machen auch für die Proben regelmäßig ihre Hausaufgaben. „Größere Sachen schaue ich mir schon vorher genau an“, sagt Ingrid Mecklenburg. Schließlich sei sie sehr unzufrieden mit sich, wenn etwas nicht klappt. Gudrun Kiel und Susanne Kruse sind sich ihrer Stimmen zwar ziemlich sicher, singen aber trotzdem jeden Tag. „Das macht schließlich auch glücklich“, findet Kiel. Und in der Kirche in der List schon seit 50 Jahren.

Von Susanna Bauch