Bunte Tierchen aus Salzteig, dazu Gedichte und Anekdoten: Bei einer Schneckenralley rund um die Gottfried-Keller-Straße in der List können Besucher viel über die kleinen Weichtiere erfahren.

Zwei Mitarbeiterinnen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) haben rund 300 künstliche Schnecken an unterschiedlichen Orten im Quartier verteilt. Diese wurden zuvor von Anwohnern gefertigt. „Da weiterhin keine Angebote in unseren Räumlichkeiten stattfinden dürfen, haben wir uns überlegt, mit einer Schneckenralley die Familien und die Nachbarschaft nach draußen zu locken“, erklärt Kira Engelschmidt, Koordinatorin des AWO-Familienzentrums in der List. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Stephanie Böhm, Koordinatorin der AWO-Quartiersentwicklung, hat sie die Idee umgesetzt.

Ausstellung geplant

Wo genau die Schnecken zu finden sind, ist in einem Plan in den Schaukästen des Familienzentrums an der Gottfried-Keller-Straße 13 sowie der Begegnungsstätte an der Gottfried-Keller-Straße 26 beschrieben. „Die Augen sollten vor allem im Bereich der Gottfried-Keller-Straße und der Grethe-Jürgens-Straße bis zur Spannhagenstraße offen gehalten werden“, verrät Engelschmidt.

Darüber hinaus fordern die beiden Koordinatorinnen die Bewohner dazu auf, ihre Lieblingsschnecken in unterschiedlichsten Perspektiven und Einstellungen zu fotografieren und unter Angabe von Name und Alter bis zum 31. März per E-Mail an kira.engelschmidt@awo-hannover.de einzureichen. Aus den Fotos soll eine Ausstellung entstehen. „Kinder, Jugendliche, Erwachsene – alle können mitmachen und Teil der Ausstellung in ihrem Stadtviertel werden“, sagt Böhm.

Am Osterwochenende ist die Aktion jedoch zu Ende. Danach darf die Lieblingsschnecke mitgenommen werden.

