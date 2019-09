List

Der Bezirksrat Vahrenwald-List hat sich mit dem Antrag befasst, dass die Fraktionen „beschließen, die Petition vom 13.05.2019 zur Umbenennung des Teilstücks der Podbielskistraße vom Lister Platz bis zur Rühmkorffstraße zurückzuweisen“. Dieser Antrag wurde mit 17 Ja-Stimmen und einer Enthaltung angenommen. Über den Vorstoß einer Einzelperson, die nicht aus Hannover kommt, entscheidet aber noch der Rat der Stadt Hannover.

Erinnerung an die Zwangsarbeiter

Der männliche Petiteur hatte gefordert, der neue Name des Teilstücks sollte „in ehrender Erinnerung den Namen einer bei dem Unternehmen Bahlsen in der Zeit des deutschen Faschismus beschäftigten Zwangsarbeiterin“ erhalten. Die Firma Bahlsen habe in dem Podbi-Teilstück ihren Sitz. Die Erbin Verena Bahlsen sei in der Öffentlichkeit durch wenig einsichtige Äußerungen über Beschäftigung von Zwangsarbeitern bei dem Unternehmen aufgefallen. Die Keks-Erbin hatte gesagt, im Unternehmen ihrer Familie seien Zwangsarbeiter „gut behandelt“ worden.„Der Vorgang zeigt, dass in diesem Zusammenhang keine angemessene und sachgerechte Erinnerungs­kultur wirksam ist“, heißt es in der Petition. „Die Umbenennung der Podbielskistraße im genannten Abschnitt nach einer bei dem Unternehmen Bahlsen beschäftigten Zwangsarbeiterin soll dieser Erinnerungskultur öffentlich sichtbar aufhelfen.“ Mittlerweile hat Verena Bahlsen für ihre Äußerungen um Entschuldigung gebeten.

„Keine Notwendigkeit“

Die SPD-Fraktion des Bezirksrats versteht das Ansinnen des Petitionsstellers nach eigenen Angaben gut. „Natürlich wissen wir alle, dass ausländische Zwangsarbeiter damals rassistisch diskriminiert und in großer Zahl ausgebeutet wurden“, sagte Fraktionsvorsitzender Thomas Bechinie. Das sei auch bei Bahlsen geschehen.Die Äußerungen von Verena Bahlsen hätten die Fraktion auch erstaunt und erzürnt. „Die Mehrheit unserer Fraktion sieht allerdings für eine Umbenennung der Podbi in dem Bahlsenteilstück keine Notwendigkeit“, sagte er. Vielmehr fordere sie, dass Bahlsen „diesen sehr dunkeln Teil seiner Geschichte intensiv aufarbeitet“. Die Fraktion werde zusätzlich zu gegebener Zeit darüber beraten, in welcher Form den Zwangsarbeitern würdevoll erinnert werden sollte, und dem Bezirksrat entsprechende Vorschläge unterbreiten.

Von Laura Ebeling