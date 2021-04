Hannover

Es wirkt noch sehr chaotisch an der Kreuzung Ecke Edenstraße und Jacobistraße in der List. Das neue Sackgassenschild übersehen die meisten Autofahrer. Doch für sie ist die Durchfahrt zur Ferdinand-Wallbrecht-Straße jetzt nicht mehr möglich. Wer trotzdem in die Edenstraße einbiegt, muss am Ende mühsam – ohne einen dafür vorgesehenen Platz – wenden. Einige Falschfahrer lenken ihren Wagen sogar rückwärts auf die Kreuzung zurück. Die Kita und das Parkhaus bleiben allerdings weiterhin erreichbar.

Irma Walkling-Stehmann (SPD), Bezirksbürgermeisterin von Vahrenwald-List, ist sich sicher, dass die Autofahrer noch ein Vierteljahr brauchen, bis sie sich an diese Änderung gewöhnt haben. Doch es überwiegt die Freude, die neue Fahrradstraße Edenstraße eröffnen zu dürfen. „Es ist die erste echte Fahrradstraße in diesem Ausmaß“, sagte Walkling-Stehmann stolz bei der Freigabe, die aufgrund der aktuellen Situation im kleinen Kreis gefeiert wurde.

Willen des Bezirksrates

Seit 2014 sei der Abschnitt als Fahrradstraße gekennzeichnet – nach und nach gab es Veränderungen für den Radverkehr. So wurden die Vorfahrtsregeln zugunsten der Radfahrer geändert, und Ende 2020 wurde die Edenstraße auf Höhe der Drostestraße abgepollert, um Durchfahrtsverkehr zu verhindern. Mitte März kam die Sperrung des Durchgangs der Edenstraße zur Ferdinand-Wallbrecht-Straße hinzu, ebenfalls um den Bereich zu beruhigen. Zusätzlich wurden Abschnitte der Straße rot für den Radverkehr markiert.

Die beiden Sperrungen wurden von der SPD und den Grünen im Bezirksrat Vahrenwald-List auf den Weg gebracht. „Es ist eine Fahrradstraße, die den Namen wirklich verdient“, findet Klaus Geschwinder, Fraktionsvorsitzender der Grünen.

Lesen Sie auch: Streit um die Edenstraße – Poller versperren Autos die Durchfahrt auf der Fahrradstraße

Vorbild für andere Fahrradstraßen

Doch nicht nur für die Bezirksratsmitglieder ist das Konzept der Edenstraße ein Erfolg. Auch für Kai Kaminski, Leiter des Bereichs Koordinierung und Verkehr bei der Stadt Hannover. „Diese Straße kann auch Vorbild sein für andere Fahrradstraßen in Hannover“, sagt der Experte. Vor allem der Durchgangsverkehr der Edenstraße wurde durch Poller gemindert, damit sei es ein Pilotprojekt. „Es zeigt, dass Eingriffe in das Straßennetz möglich sind, ohne dass es ein Chaos an anderer Stelle gibt“, sagt Kai Kaminski.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterstützung gibt es auch vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). „Durch die Diagonalsperren an der Drostestraße und an der Ferdinand-Wallbrecht-Straße ist der Durchgangsverkehr aus der Edenstraße verschwunden – das macht das Radfahren sicherer und attraktiver“, urteilt der Vorsitzende Eberhard Röhrig-van der Meer. „Die Edenstraße ist ein Gewinn für alle Einwohner des Stadtteils.“

Autofahrer fahren an Sperrung vorbei

Doch es gab auch negative Stimmen. „Ich habe gemischte Gefühle“, sagt Fatma Kurz, FDP-Vertreterin im Bezirksrat. Sie befürchte, dass sich das „Chaos an Fahrrädern“ an der Kreuzung von Jacobistraße und Edenstraße noch verschlimmern werde. Dort gäbe es jetzt schon zu wenig Fahrradbügel. „Die Geschäftsleute sind gar nicht erfreut“, erklärt sie weiter.

Auch über die Poller an der Edenstraße auf Höhe der Drostestraße beschwerten sich einige Autofahrer und Bürger. Ganz optimal sind auch die Poller an der Kreuzung Edenstraße und Jacobistraße noch nicht gesetzt – denn einige Autos fahren einfach über den Bürgersteig an den Begrenzungen vorbei. „Wir sind uns des Themas durchaus bewusst“, sagt Bezirksbürgermeisterin Walkling-Stehmann. Spätestens nach Ostern soll das Problem aber behoben sein.

Von Laura Ebeling