Hannover

Mehrere Täter sind bereits am 20. Februar in das Fahrradgeschäft Burckhardt im Stadtteil List eingebrochen. Durch die zerstörten Schaufensterscheiben entwendeten sie sieben hochwertige Pedelecs. Der Wert der gestohlenen Räder beträgt nach Polizeiangaben rund 24.000 Euro. Die Polizei bittet nun bei der Suche nach den Tätern und dem Diebesgut um Hilfe aus der Bevölkerung. Dazu hat die Polizei auch Bilder der entwendeten Pedelecs veröffentlicht.

Ein Pedelec von „Kalkhoff“, Modell „Entice5.B“. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Der Einbruch in das Geschäft an der Podbielskistraße ereignete sich vor knapp einem Monat in der Nacht zu Sonntag. Gegen 0.40 Uhr sollen mehrere Personen durch das eingeschlagene Schaufenster eingestiegen sein. Bei den erbeuteten Rädern handelt es sich um zwei Pedelecs der Marke „Kalkhoff“, Modell „Entice 5.B“ in der Farbe Oliv.

Zeugen beobachten mindestens vier Personen

Außerdem wurden fünf Pedelecs der Marke „Contoura“, Modell „Hannover Pedelecs 2.0“ in der Farbe Blau entwendet. „An den Fahrzeugen von ,Contoura’ ist besonders, dass sie speziell für das angegangene Fahrradgeschäft entworfen und nur dort verkauft wurden“, sagt Dennis Schmitt von der Polizeidirektion Hannover.

Ein „Hannover Pedelec“. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Zeugen sollen den Einbruch von der anderen Straßenseite beobachtet haben. „Sie berichteten von mindestens vier vermutlich männlichen Personen, die allesamt dunkel gekleidet und mutmaßlich zwischen 1,70 Meter und 1,90 Meter groß waren“, so Schmitt. Trotz der Zeugen und einer im Geschäft ausgelösten Alarmanalage konnten die Täter flüchten. „Wie sie das Diebesgut sicherten nachdem sie außer Sichtweite der Zeugen gelangten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen“, sagt Polizeisprecher Schmitt.

Gesamtschaden liegt bei fast 33.000 Euro

Unklar ist auch, ob die Videokameras in dem Fahrradgeschäft die Tat aufgezeichnet haben. Bei dem Einbruch ist ein beträchtlicher Schaden entstanden. Inklusive dem Wert der gestohlenen Räder beziffert die Polizei den Schaden auf etwa 32.900 Euro.

Personen, die Hinweise zum Einbruch oder den entwendeten Pedelecs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter Telefon (05 11) 1 09 27 20 zu melden. „Falls Sie Angebote zu den auffälligen Rädern bekommen oder bemerken, wenden Sie sich bitte ebenso direkt an die Polizei“, so die Polizei.

Wie Burckhardt-Verkaufsleiter Guido Flasbart sagt, hatte es bereits vor gut einem Jahr einen Einbruch in das Geschäft an der Podbielskiestraße gegeben. Danach habe man unter anderem eine Alarmanlage installiert. „Die Täter wussten wohl genau, was sie wollten“, sagt er. Die Einbrecher hätten genau die Fensterscheibe eingeschlagen, hinter der die hochpreisigen Räder standen. Fasbart rechnet damit, dass die Pedelecs nun „unter der Hand“ verkauft werden oder nach Osteuropa transportiert werden.

Von Manuel Behrens