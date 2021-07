List

Wer kann schon zum Ende seines Berufslebens das von sich sagen, was Felizitas Teske, die langjährige Leiterin der katholischen Bonifatiusschule, voller Überzeugung sagt? „Ich hatte eigentlich nie einen anderen Berufswunsch als Lehrerin.“ Lehrerin wollte sie werden, Lehrerin ist sie geworden – und mehr noch – Referendarin im Emsland, katholische Religionslehrerin für gleich mehrere Standorte, als junge Lehrerin hat sie an einer Grund- und Hauptschule schon vor Jahren kooperative Unterrichtsformen ausprobiert, die heute als besonders innovativ gelten, als Schulleiterin einer katholischen Grundschule in der List hat sie so etwas Weltkirche im Kleinen gelebt.

Geboren ist Felizitas Teske in Peine, aufgewachsen ist sie in Burgdorf. Erst hat sie hier die Grundschule besucht, zwei Jahre die Realschule und als in Burgdorf auch ein Gymnasium gegründet wurde, ist die dorthin gewechselt. Kurzzeitig träumte sie mal von der Schauspielerei, aber das hätte sie bei ihren Eltern nicht durchsetzen können. So wurde sie Lehrerin. „Das hängt auch ein bisschen mit Schauspielerei zusammen“, sagt sie.

Religionsunterricht ist mehr als Bibelgeschichten und Bildermalen

Sie studierte in Hildesheim Deutsch und katholische Religion auf Grund-, Haupt- und Realschullehramt. Ihr Elternhaus war katholisch geprägt, ihr Leben lang hat sich Felizitas Teske ehrenamtlich engagiert, in der katholischen Jugendarbeit zum Beispiel bei den Pfadfinderinnen. Kein Wunder, dass sie immer gern Klassen auf Landheimfahrten begleitet hat: „Das ist mein Pfadfinderinnen-Gen“, sagt sie lachend. Katholische Religion wollte sie anders unterrichten als sie es selbst erlebt hatte: „Immer nur eine Geschichte aus der Bibel lesen und ein Bild malen, das war eintönig, zumal ich nicht gern gemalt habe und mein Vater die Bilder immer malen musste, der hatte irgendwann auch keine Lust mehr dazu.“

1979 tritt sie ihre Referendariatsstelle an einer fünfzügigen Grundschule im Emsland in Haselünne an: „Haselünne war die Stadt, Meppen die Großstadt und Osnabrück die große weite Welt.“ Hier waren die Katholiken unter den Schülern die Regel und nicht die Ausnahme wie im Raum Hannover. Nachdem sie später zwei Jahre an mehreren Schulen in Hannover und Laatzen katholische Religion unterrichtet hat, beginnt sie 1984 an der Brinker Schule in Langenhagen, einer Grund- und Hauptschule mit dem freiwilligen Angebot, die 10. Klasse anzuschließen und dann den Realschulabschluss zu machen. „Wir haben als Lehrerteam damals einen Jahrgang zusammen unterrichtet“, erinnert sich die Rektorin, „meine oder deine Schüler gab es nicht, es waren alles unsere.“

„Weltkirche im Kleinen“

1996 kommt Felizitas Teske an die Bonifatiusschule. Sie kennt die Grundschule in der List schon, weil ihre Nichten hier zur Schule gegangen sind. Schulleiterin zu werden war nie ihr vordringliches Ziel, sie sei aus der Landesschulbehörde angesprochen worden, sagt sie. Die Rektorin hat stets auch immer als Co-Lehrerin unterrichtet. Zu sehen, wie Kinder groß werden und in der vierten Klasse auf einmal philosophische Fragen stellen, begeistere sie immer wieder aufs Neue, sagt sie. Ihre Schülerinnen und Schüler kommen aus Polen, Südamerika und Afrika: „Wir sind eine Weltkirche im Kleinen“, drückt sie es aus.

Kooperation mit Partnerschule in Bolivien

Zu den schönsten Erinnerungen gehören das 100-jährige Schuljubiläum 2002, die Partnerschaft mit einer Schule in Loma Alta in Bolivien und die Fahrten dorthin: Dreimal schon, zuletzt 2019, war eine Gruppe aus Lehrkräften, Eltern und Kindern dort.

Seit Jahren will die Bonifatiusschule (234 Schüler und 20 Beschäftigte) Ganztagsschule werden. Aber in einem Gebäude, das noch niemals grundsaniert worden ist und in dem viele Klassenzimmer nur eine Steckdose haben, ist das schwierig umzusetzen. Wo soll die Mensa hin? Wo der Ganztagsbereich? Um aber weiterhin für viele Familien attraktiv zu bleiben, sei die Umstellung auf Ganztag unumgänglich, sagt Teske. Die Stadt wird sich dafür einiges einfallen lassen müssen.

Im Ruhestand Klavier spielen lernen

Die vergangenen eineinhalb Jahre habe sie sich vorwiegend mit Corona-Management beschäftigt, sagt die 64-jährige Rektorin. Aufgrund einer Vorerkrankung ist sie Risikopatientin, ist aber viel lieber in der Schule als im Homeoffice und froh, dass sie jetzt auch die zweite Impfung bekommen hat. Im Ruhestand möchte sie sich gern ehrenamtlich engagieren, vielleicht auch in der Obdachlosenhilfe, und Klavier spielen lernen. Sie möchte sich dafür ein digitales Piano kaufen. Und natürlich reisen, wenn das wieder gefahrlos möglich ist, und zwar endlich nicht mehr in den Schulferien, sondern im Mai und September.

Von Saskia Döhner