Hannover

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Sonntagnachmittag in der List, bei dem eine 82-Jährige ums Leben gekommen ist, hat die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen. Der Brand im dritten Stock des Gebäudes in der Constantinstraße ist demnach durch einen technischen Defekt in einem Elektrogerät verursacht worden.

Nach neuesten Schätzungen der Experten ist an dem Haus ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Der Brand war gegen 16.45 Uhr ausgebrochen. Die 82-Jährige hatte über den Hausnotruf Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes verständigt. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert. Doch für die Seniorin kam jede Hilfe zu spät.

Von Tobias Morchner