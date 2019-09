List

Ohne Mode kann sich Irene Fontaine ihr Leben eigentlich gar nicht vorstellen. Seit 30 Jahren gibt es ihre Boutique Garment an der Lister Jakobistraße. Im Herbst soll Schluss sein. „Wenn ich jemanden gefunden hätte, der mit einsteigt, hätte ich mir das noch einmal überlegt“, betont Fontaine. Es gab aber keinen ernsthaften Interessenten. Und so leeren sich jetzt die Regale mit Designerware. Der Name der Edelboutique ist Programm: Garment steht im Englischen nicht nur für Bekleidung, sondern im speziellen Fall auch für hochwertige Labels, Designerware und gehobene Ansprüche. „Mir ist immer wichtig gewesen, die Menschen schön und besonders zu machen“, sagt Fontaine. Wert legt sie bis heute auch darauf, mit ihren Kollektionen, dem Flair und persönlichen Engagement möglichst unvergleichlich zu sein.

Das dürfte ihr dreißig Jahre lang auch weitgehend gelungen sein. Als Quereinsteigerin ist die Frau mit der markanten Kurzhaarfrisur ins Modegeschäft gekommen. Irene Fontaine ist gelernte Krankenschwester, hat früher im Annastift zusätzlich auch als Altenpflegerin gearbeitet. Aus der gelegentlichen Aushilfe bei Garment wurde dann vor dreißig Jahren eine Geschäftsführung. Kurz darauf hat sie den Laden übernommen und sich mit einer Partnerin zusammengetan, die die Hälfte des Ladenlokals mit Schuhkollektionen bestückte.

Glorreiche Zeiten in den Neunzigern

„Die Neunzigerjahre waren unsere glorreichen Zeiten“, schwärmt Fontaine. Der Andrang damals sei riesig gewesen, die Kundinnen hätten vor der Kabine Schlange gestanden, so die Geschäftsfrau. Sie will sich nicht beklagen, der Laden läuft schließlich „auch dank vieler sehr treuer Stammkundinnen, die die hochwertigen Materialien und ausgefallenen Designerstücke zu schätzen wissen“. Und auch bezahlen können, denn für das Schnäppchen zwischendurch ist Garment nicht die richtige Adresse. Mit dem Toplabel René Lezard ist die Modeexpertin damals eingestiegen, seitdem hat sie ihre Marken regelmäßig gewechselt. „ Dorothee Schumacher gehört bei mir fest ins Sortiment und seit einigen Jahren auch das etwas freakigere Label Lala Berlin.“ Seit dem Auszug der Schuhpartnerin hat Fontaine auch selber Sandaletten und Stiefel eingekauft, zweimal in den vergangenen zwei Jahrzehnten ihr Reich komplett umgebaut.

„Ohne Investitionen und persönliches Engagement läuft nichts, der stationäre Handel ist ein hartes Geschäft geworden.“ Nicht nur, weil Irene Fontaine täglich alleine in ihrer Boutique steht. Der Zeitgeist stehe zudem im Zeichen von Fast Fashion. Das bedeute etliche neue Kollektionen im Jahr und vor allem, dass die Boutique vor Ort nicht mehr unbedingt Trendsetter sei. „Früher sind die Kundinnen in den Laden gekommen, um sich zu erkundigen, was für Farben und Schnitte denn der Herbst modisch bringt“, erinnert sich Fontaine. Mittlerweile hätten sich die Frauen bereits im Internet informiert und fragten allenfalls, ob Garment bestimmte Stücke auch im Sortiment habe. „Ich kann aber weder das Warenangebot ständig wechseln noch gezielte Bestellungen annehmen“, sagt die Modeexpertin. Dafür seien die Vorlaufzeit zu lang und ihre Kollektionen zu hochwertig. „Was ja auch mein Ziel ist, denn Saisonware ist nicht so mein Ding.“

Mode macht Spaß, Einzelhandel nicht

Von Lister Laufkundschaft kann Irene Fontaine nicht leben, das Publikum im Stadtteil habe sich allerdings auch verändert. „Die Leute sind jung, haben entweder noch nicht so viel Geld oder sind eben Onlineshopper.“ Tag für Tag blickt die Unternehmerin auf Dutzende von Lieferwagen, die bestellte Pakete an die Nachbarn liefern. „Die Kundenfrequenz lässt auch deshalb ständig nach.“ Fontaine ist zudem der Meinung, dass in Sachen Mode einfach zuviel auf dem Markt ist. „Eine wahre Modeschwemme.“ Trotzdem macht ihr Mode noch Spaß, „allerdings der Einzelhandel nicht“.

Und so hat sich die Modeexpertin entschlossen, mit dem 30-jährigen Jubiläum auch gleichzeitig ihren Abschied aus der Jakobistraße zu feiern – offiziell im Oktober. Allerdings nicht von der Mode. „Ich werde nicht zu Hause sitzen und Rosen schneiden.“ Irene Fontaine hat noch einen modischen Plan B., den sie allerdings noch nicht verraten will. „Ein fester Laden wird es aber sicher nicht.“

Von Susanna Bauch