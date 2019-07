List

Vor 30 Jahren haben Lister Eltern das Projekt Kinderbetreuung selbst in die Hand genommen: Ambitionierte Mütter und Väter riefen im April 1989 eine Elterninitiative ins Leben, die im Juli offiziell als Kindergruppe List beim Amtsgericht eingetragen wurde. Zunächst betreute der Kinderladen eine Kindergartengruppe und hatte seine ersten Räume an der Liebigstraße. Im Jahr 2008 zog der Kinderladen dann in die größere Wohnung an der Podbielskistraße 18 um, wo die Einrichtung auch heute noch ist.

Krippe und Kindergarten Die großzügige Beschaffenheit der Altbauwohnung sowie der wachsende Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren führten dazu, dass die Einrichtung im Zug des Umzugs um eine Krippengruppe erweitert wurde. Die Kindergruppe List gehört somit zu den wenigen Elterninitiativen, die sowohl eine Krabbel- als auch eine Kindergartengruppe unterhält. Derzeit werden hier 13 Krippenkinder und 25 Kindergartenkinder liebevoll betreut.

Im Jahr 2012 ist es der damaligen Elternschaft mithilfe von Spendengeldern, Fördermitteln und sehr viel Engagement gelungen, im Souterrain des Hauses einen gut 45 Quadratmeter großen, voll ausgestatteten Bewegungsraum einzurichten. Neben klassischen Bewegungsspielen und sportlichen Aktivitäten gehört neuerdings auch Kinderyoga zu den regelmäßigen Angeboten, die es den Kindern ermöglichen, hier ihrem natürlichen Bewegungsdrang ungestört nachzukommen.

Familiärer CharakterBei all den Veränderungen, die die Kindergruppe List im Lauf der Jahre geprägt haben, ist eines aber immer gleichgeblieben: Die Freude an der Arbeit mit den Kindern. Derzeit werden bereits Kinder „in zweiter Generation“ im Kinderladen betreut. So besucht aktuell sogar der Enkel einer Gründerfamilie die Kindergartengruppe. Der zweite Enkel wird ab Herbst dieses Jahres in die Krabbelgruppe gehen. „Es freut mich, dass meine Kinder dieselbe Einrichtung besuchen können, in der ich schon meine Kindergartenzeit verbracht habe. Sicherlich haben sich im Laufe der Zeit die Räume und auch so manch andere Rahmenbedingung geändert, aber die liebevolle Betreuung der Kinder ist geblieben. Eine der Erzieherinnen aus der Kindergartengruppe, die bereits meinen jüngeren Bruder betreut hat, betreut heute meinen Sohn – das hat schon etwas sehr Familiäres. Zudem macht es mich auch stolz, dass heute noch Bestand hat, was meine Eltern damals aufgebaut haben“, so Caspar Fortmann. Das besondere Datum haben Ehemalige, Eltern, Kinder und Erzieher jetzt mit einem großen Sommerfest gefeiert.

Von Susanna Bauch