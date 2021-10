Hannover

Gute Nachricht für die Anwohner des Wittekamps in der List: Im Herbst 2022 sollen dort der Umbau des dritten und letzten Straßenabschnitts zwischen Franklinstraße und Podbielskistraße beginnen. Etwas mehr als eine Million Euro ist für die Maßnahme vorgesehen. Einen entsprechenden Antrag hat der Bezirksrat Vahrenwald-List in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

„Ich finde es sehr gut, dass da was passiert“, sagte die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Monica Plate (Grüne), die selbst in der Straße wohnt, in der Sitzung des Gremiums. Bereits in den Jahren 2003 und 2007 waren die ersten beiden Abschnitte zwischen der Bunsenstraße und der Franklinstraße erneuert worden. Danach passierte lange Zeit nichts. Der noch fehlende Bereich soll nun analog zu den ersten beiden Abschnitten umgestaltet werden.

Fahrbahn wird 5,50 Meter breit

„Das Parken wird neu sortiert, und es sind zusätzliche Bäume vorgesehen“, heißt es im Antrag des Bezirksrats. Neben parallel zur Straße angeordneten Parkplätzen wird es auch quer angeordnete Stellflächen geben. Zudem werden auf jeder Straßenseite vier neue Bäume gepflanzt.

Die Sanierung ist dringend geboten: Fahrbahn, Bordstein und Bürgersteig sind in schlechtem Zustand. Quelle: Irving Villegas

Da der Wittekamp im Abschnitt zwischen Franklinstraße und Podbielskistraße erhebliche Schäden aufgrund des Alters der Straße aufweist, sei eine nachhaltige Reparatur nicht mehr möglich, heißt es im Antrag. Daher der Umbau. Danach wird die Fahrbahn 5,50 Meter breit sein. Der Gehweg soll eine Bereite von rund 3,40 Metern auf der einen und vier Metern auf der anderen Seite aufweisen. „Zudem sollen Sitzgelegenheiten die Aufenthaltsqualität verbessern“, sagte ein Mitarbeiter des Tiefbauamts in der Sitzung des Bezirksrats.

Poller sollen Parken auf Gehweg verhindern

Poller sollen verhindern, dass Autofahrer unerlaubt auf dem Gehweg parken. „Leider ist das das einzige Mittel, dass wir haben, um Nebenanlagen zu schützen“, erklärte der Mitarbeiter. Zudem prüft die Stadt Hannover, ob sie Fahrradbügel aufstellen oder Lastenradparkplätze ausweisen kann.

Die Bauarbeiten sollen im Herbst 2022 beginnen. Zuvor, so der Mitarbeiter des Tiefbauamts, seien aber noch Leitungsarbeiten erforderlich.

Von Laura Ebeling