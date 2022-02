Hannover

Eine Polizeistreife hat bei einer Verkehrskontrolle im Stadtteil List fünf mutmaßliche Diebinnen und Diebe festgenommen. Der Fahrer und die vier Begleiterinnen kommen aus Berlin und waren wohl in Wolfsburg, Celle und Hannover auf Diebestour. Das teilen die Polizeidirektion Hannover, das Amtsgericht und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Gegen 21.20 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung das Auto, einen älteren Opel Vectra, mit den fünf Insassen an der Walderseestraße. Es handelt sich um den 31-jährigen Fahrer sowie 24, 27, 29 und 50 Jahre alte Frauen aus Berlin. „Im Kofferraum des Pkw fand die Polizei mehrere Müllsäcke und Einkaufstüten mit mutmaßlichem Diebesgut“, sagt Jessika Niemetz von der Polizei Hannover.

Polizei findet Hunderte Kleidungsstücke und präparierten Rucksack

Insgesamt stellten die Beamten mutmaßliches Raubgut im Wert von 6000 Euro sicher – darunter etwa 450 Kleidungsstücke, Kosmetika und Handtaschen. Zudem fand die Polizei knapp 100 entfernte Diebstahlsicherungen, eine Zange und einen Rucksack. „Durch mehrere Lagen Folien als Innenfutter war der Rucksack so präpariert, dass Diebstahlalarme beim Verlassen von Geschäften nicht auslösen“, sagt Niemetz.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Autoinsassen auf gewerbsmäßiger Diebestour in Wolfsburg, Celle und Hannover waren. „Zum Zeitpunkt der Polizeikontrolle war die Bande offenbar auf dem Heimweg nach Berlin“, sagt die Polizeisprecherin.

Richter ordnet Untersuchungshaft an

Drei der Frauen wurden vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter ordnete am Sonntag Untersuchungshaft an. Gegen die 29-Jährige lag zudem ein offener Haftbefehl vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten der 31-Jährige und die 24-Jährige mit festem Wohnsitz in Berlin gehen. Den Mann erwartet ein weiteres Strafverfahren, da er ohne eine gültige Fahrerlaubnis gefahren ist.

Von Manuel Behrens